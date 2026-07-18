Ο επικεφαλής της Τσετσενικής Δημοκρατίας, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε ότι οι μονάδες της περιοχής είναι έτοιμες να εκτελέσουν οποιεσδήποτε α...

Ο επικεφαλής της Τσετσενικής Δημοκρατίας, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε ότι οι μονάδες της περιοχής είναι έτοιμες να εκτελέσουν οποιεσδήποτε αποστολές που θα θέσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.Ο ίδιος πρότεινε να εξαπολυθεί επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν το Κίεβο, σύμφωνα με ρωσικό ΜΜΕ."Εμείς, ο Τσετσενικός στρατός, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση υποδείξει ο Ανώτατος Αρχηγός, ενώ οι μονάδες ειδικών δυνάμεων μας καίγονται από την επιθυμία να εκτελέσουν εντολές αυξημένης δυσκολίας.Η γη θα καεί κάτω από τα πόδια των εχθρών της Ρωσίας, και θα συνεχίσει να τους λιώνει, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς. Απλώς δώστε μας την εντολή, και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα.Θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτές τις χώρες που, κρύβονται πίσω από το ακρωνύμιο ΝΑΤΟ και χωρίς κανένα δισταγμό, παρέχουν ανοιχτά και προκλητικά όπλα, πληροφορίες και άλλες μορφές υποστήριξης στους ουκρανούς φασίστες.Εάν δεν κατανοήσουν από μόνες τους ότι η Ρωσία δεν θα παρακολουθεί υπομονετικά και με σταυρωμένα χέρια όλα όσα συμβαίνουν, τότε έχει έρθει η ώρα όχι απλώς να τους εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα με απλή γλώσσα, αλλά να τα "κόψουμε " τα άθλια, νατοϊκά τους λαρύγγια.Μόλις μυρίσουν τη μυρωδιά των εκρηκτικών, μόλις ακούσουν τον ήχο του Καλάσνικοφ και τον θόρυβο των T-90, τότε όλοι θα καταλάβουν και θα έρθουν στην αλήθεια.Είναι ώρα να ανοίξουμε πυρ, και δεν είναι και τόσο δύσκολο. Όλη αυτή η σατανική συμμορία κατανοεί μόνο τη γλώσσα της δύναμης.Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή διεξάγει περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις με ελάχιστες απώλειες μεταξύ του αμάχων πληθυσμού.Αλλά όταν απελευθερώσουμε τα φρένα της πολεμικής μας μηχανής, όταν οι μύλοι μας αρχίσουν να αλέθουν τα κόκαλά τους, τότε όλοι οι δυτικοί ηγέτες θα σχηματίσουν ουρά για να εκφράσουν τις βαθύτερες συγγνώμες τους".Η συγκεκριμένες δηλώσεις του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας, αποτελουν χαρακτηριστικό δείγμα της σκληροπυρηνικής ρητορικής του και της απόλυτης πίστης του στο Κρεμλίνο.Ο Καντίροφ, ο οποίος αυτοαποκαλείται «πεζικάριος του Πούτιν», χρησιμοποιεί συχνά τέτοιες δραματικές και απειλητικές εκφράσεις για να τονίσει τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας και την αναπόφευκτη ήττα όσων στρέφονται εναντίον της.Ο Τσετσένος ηγέτης έχει στηρίξει ενεργά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στέλνοντας χιλιάδες Τσετσένους μαχητές («Καντιροβίτες») στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι σκορπούσαν παντού τον θάνατο.Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει ζητήσει επανειλημμένα τη λήψη πιο σκληρών στρατιωτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ακόμα και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων ή την ολοκληρωτική ισοπέδωση ουκρανικών πόλεων.Εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς, ο Τσετσένος ηγέτης χρησιμοποιεί παρόμοια επιθετική γλώσσα για τους Ρώσους που απέφυγαν την επιστράτευση καθώς και για τους εγχώριους επικριτές του καθεστώτος, τους οποίους έχει χαρακτηρίσει «προδότες» και «εχθρούς του λαού».