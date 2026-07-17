Τούρκος σε πτήση από τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα! Χαστούκισε την αεροσυνοδό...

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης σε πτήση από Τουρκία για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ανακάλυψε πως έπρεπε...

Αναστάτωση προκλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν ένας επιβάτης σε πτήση από Τουρκία για το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ανακάλυψε πως έπρεπε να καθίσει δίπλα σε μία γυναίκα.Ο επιβάτης τουρκικής καταγωγής έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη Σαρία προκειμένου να αποφύγει να καθίσει δίπλα στη γυναίκα, χαστουκίζοντας μάλιστα την αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον ηρεμήσει, οπως αποκαλύπτει η γερμανική Bild.Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα, ο ύποπτος, ένας 29χρονος Γερμανός υπήκοος με τουρκική καταγωγή, αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε μια γυναίκα, επικαλούμενος τη Σαρία – τον θρησκευτικό και ηθικό κώδικα του Ισλάμ. Όταν μια υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας προσπάθησε να μιλήσει στον άνδρα, αυτός χαστούκισε την αεροσυνοδό στο πρόσωπο, όπως αναφέρεται.Η γερμανική αστυνομία κλήθηκε στο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ την 1η Ιουνίου. Το περιστατικό διερευνάται πλέον από την ομοσπονδιακή αστυνομία της πόλης. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει το αδίκημα, σύμφωνα με την «Bild».Η Σαρία αποτελεί το θεμελιώδες σύστημα θρησκευτικού και ηθικού δικαίου του Ισλάμ, λειτουργώντας ως ολοκληρωμένος οδηγός για όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής ενός μουσουλμάνου.