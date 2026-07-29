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Πάλι τα ίδια από τον γενίτσαρο! Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους

Ιουλίου 29, 2026

  ΟΤούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα δικαιώματά το...

 



ΟΤούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία».

Πρόσθεσε ότι «παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση όσων επιδιώκουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Η Τουρκία, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς της και δεν θα επιτρέψει, όποιο κι αν είναι το κόστος, να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος».

Ο Ερντογάν ανέφερε ακόμη ότι «όπως στο παρελθόν λύσαμε το πρόβλημα της υδροδότησης των Τουρκοκυπρίων, έτσι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε νέα έργα, με κυριότερο την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου».

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