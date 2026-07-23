Το Ιράν λέει πως... «Η Τουρκία απέτρεψε σχέδιο ΗΠΑ-Ισραήλ για διαμελισμό Ιράν μέσω Κούρδων»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματαίωση σχεδίου των ΗΠΑ και του ...