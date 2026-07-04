Νύχτα αγωνίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, αναφορές για καμένα σπίτια...

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 20:30 το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φ...

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 20:30 το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και ήδη εκκενώθηκε ένα Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων που φιλοξενεί τουλάχιστον 150 τρόφιμους.Παράλληλα στις φλόγες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με μαρτυρίες επιχειρήσεις της περιοχής από τις οποίες ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις.Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, επιχείρησε ένα αεροσκάφος. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, οι οποίοι δεν αναμένεται να κοπάσουν τις επόμενες ώρες.