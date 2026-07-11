Θεσσαλονίκη: Μεγάλη «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – Δεκάδες έλεγχοι, προσαγωγές και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Μεγάλη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (10-07-2026) στην πε...



«Βροχή» τα πρόστιμα και 12 ακινητοποιήσεις από την Τροχαία



Παράλληλα, στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν και οι παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Συνολικά βεβαιώθηκαν 22 τροχαίες παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και τα ανάλογα πρόστιμα. Επιπλέον, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση 12 οχημάτων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.



Μεγάλη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (10-07-2026) στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.Στην επιχείρηση, την οποία συντόνισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, συμμετείχε ισχυρή δύναμη προσωπικού από διάφορες υπηρεσίες, όπως η Δίωξη Εγκλημάτων, η Άμεση Δράση, η Διεύθυνση Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και η Τροχαία Θεσσαλονίκης.Στο «μικροσκόπιο» 124 άτομα και 71 οχήματαΚατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων που έγιναν σε κεντρικά σημεία και γειτονιές της περιοχής, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά 124 ατόμων, καθώς και 71 οχημάτων.Η επιχείρηση απέδωσε άμεσα αποτελέσματα, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 6 ατόμων στο αστυνομικό τμήμα.