Δείτε το βίντεο... Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας - «Όταν η φύση απειλεί, οι Ένοπλες Δυνάμεις απαντούν»

Ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, μιλά στη «Ζούγκλα» – Πώς ο Σ...









Συνέντευξη: Χρήστος ΜαζάνηςΚάμερα: Νίκος Χριστοφάκης – Δανάη ΜαραγκούΠαραγωγή: Ζougla.gr WebTV 2026Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον μια σκληρή πραγματικότητα, η ανάγκη για άμεση, αποτελεσματική και συντονισμένη κρατική αντίδραση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν διαρκώς τις αντοχές της κοινωνίας μας.Σε αυτή τη μάχη, η χώρα επιστρατεύει την πιο αξιόπιστη δύναμή της, τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδρύοντας το καλοκαίρι του 2024 έναν δυναμικό στρατιωτικό βραχίονα του ΓΕΕΘΑ, τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, γνωστή σε όλους μας ως ΔΙΚΑΦΚΑ.Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα υπηρεσία, αλλά για την πραγματική «ασπίδα» και το «στήριγμα» του κρατικού μηχανισμού, η οποία εξασφαλίζει από τη μία πλευρά τον απόλυτο συντονισμό σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και, από την άλλη, επιτελεί ένα σιωπηλό αλλά τεράστιο κατασκευαστικό έργο, που περιλαμβάνει από την ανακαίνιση κρίσιμων δημόσιων υποδομών μέχρι εντυπωσιακά έργα με γέφυρες, δρόμους και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που θωρακίζουν τη χώρα.Στο τιμόνι αυτής της τόσο κρίσιμης Διοίκησης βρίσκεται σήμερα ο Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο Zougla.gr, ο Στρατηγός ανοίγει τα χαρτιά του και απαντά για τα «μαθήματα» προηγούμενων κρίσεων που οδήγησαν στη δημιουργία της Διοίκησης, για το επίπεδο ετοιμότητας και τον σύγχρονο εξοπλισμό με drones που επιστρατεύεται στο πεδίο, αλλά και για τη στενή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική.Η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών αποτελεί έναν μείζονα, διακλαδικό σχηματισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2024 και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).Στελεχώνεται και από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία), με κύριο στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική συνδρομή του Στρατού στην Πολιτική Προστασία, τη διαχείριση κρίσεων και την κοινωνική προσφορά.Η δράση της ΔΙΚΑΦΚΑ κινείται σε δύο βασικούς πυλώνες: την άμεση διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την εκτέλεση έργων υποδομής.Κύρια αποστολή και επιχειρησιακός ρόλος της ΔΙΚΑΦΚΑ είναι η άμεση κινητοποίηση και αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες και καύσωνες, καθώς και η βραχεία αποκατάσταση των προκληθεισών ζημιών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η Διοίκηση συνεργάζεται στενά με τους κρατικούς φορείς, παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα, όπως το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ παράλληλα αξιοποιεί ειδικές μονάδες όπως το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) με έδρες σε κομβικές περιοχές της χώρας, όπως το Λουτράκι.Επιπλέον της συνδρομής της στην πολιτική προστασία, η ΔΙΚΑΦΚΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα των στρατιωτικών κατασκευών και των έργων υποδομής. Συγκροτούμενη από εξειδικευμένες μονάδες του Μηχανικού, στις οποίες περιλαμβάνεται η τεχνογνωσία και το δυναμικό της πρώην ΜΟΜΚΑ, αναλαμβάνει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών και γεφυρών, καθώς και την υλοποίηση έργων ανακαίνισης σε δημόσια κτήρια.Παρά το σύντομο διάστημα λειτουργίας της, η ΔΙΚΑΦΚΑ έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, με πλούσια επιχειρησιακή δράση στην επικράτεια αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στον τομέα της πρόληψης, προχώρησε στη μαζική διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών σε κρίσιμα οικοσυστήματα της χώρας σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα.Παράλληλα, ολοκλήρωσε επιτυχώς την αποκαθέλκυση δύο παλαιών γεφυρών τύπου Bailey στον Αξιό ποταμό που διέτρεχαν κίνδυνο κατάρρευσης, ενώ μέρος του υλικού αυτού διατέθηκε στην Αρμενία ως διεθνής ανθρωπιστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες του Μαΐου 2024.Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία της Διοίκησης στη νησιωτική Ελλάδα, όπου υλοποίησε τη διαμόρφωση διαδρόμου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στην Ανάφη, κρίσιμα έργα οδοποιίας και σύνδεσης δρομολογίων στην Κάλυμνο, τη Νίσυρο και την Κάσο, καθώς και την κατασκευή πύλης διαφυγής στη Σαντορίνη για την αντιμετώπιση γεωδυναμικών φαινομένων.Στον τομέα των κτιριακών υποδομών, ανέλαβε την πλήρη κτιριακή αναβάθμιση του οικήματος φιλοξενίας του Αστυνομικού και Λιμενικού Σταθμού στην Αστυπάλαια.