Η Ευρώπη σε πόλεμο.... Οργανωμένη από το Κράτος του Μαρόκο η εισβολή στην Θεούτα...!!! ΒΙΝΤΕΟ - Τι πιστεύουν οι Ισπανικές μυστικές Υπηρεσίες!

Και να φανταστείτε ότι στην Ισπανία κυβέρνηση είναι η αριστερά... Παρ' όλα αυτά, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι η εισβολ...









Όχι μόνο υπάρχουν πολλοί εγκληματίες και κρατούμενοι μεταξύ των 60.000 Μαροκινών υπηκόων που μόλις έφτασαν στην εξάρχουσα περιφέρεια, αλλά υπάρχουν επίσης αναφορές για στρατιώτες του μαροκινού στρατού μεταξύ τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο σύνορο με φορτηγά και καθοδηγήθηκαν από την Μαροκινή Αστυνομία









Breaking: Spanish intelligence believes that the invasion of Moroccan immigrants into the Spanish enclave of Ceuta is a false flag operation orchestrated by the Moroccan government on the orders of King Mohammed VI. Not only are there many pardoned criminals and prisoners among… pic.twitter.com/zlmCOFMt1h — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 30, 2026





Moroccan border guards helping illegal migrants find the best way toward the Spanish border fence in Ceuta.



The Moroccan state is actively helping the invasion of Spanish territory. pic.twitter.com/W2hPX33JfK — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Και να φανταστείτε ότι στην Ισπανία κυβέρνηση είναι η αριστερά... Παρ' όλα αυτά, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι η εισβολή των Μαροκινών μεταναστών στην ισπανική εξάρχουσα περιφέρεια της Θέουτα είναι επιχείρηση που οργανώθηκε από την κυβέρνηση του Μαρόκου κατόπιν εντολών του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ'.Στο βίντεο που ακολουθεί... Μαροκινοί συνοριοφύλακες βοηθούν παράνομους μετανάστες να βρουν τον καλύτερο δρόμο προς τον ισπανικό φράχτη στα σύνορα της Ceuta. Το μαροκινό κράτος βοηθά ενεργά στην εισβολή στο ισπανικό έδαφος