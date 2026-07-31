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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Η Ευρώπη σε πόλεμο.... Οργανωμένη από το Κράτος του Μαρόκο η εισβολή στην Θεούτα...!!! ΒΙΝΤΕΟ - Τι πιστεύουν οι Ισπανικές μυστικές Υπηρεσίες!

Ιουλίου 31, 2026

  Και να φανταστείτε ότι στην Ισπανία κυβέρνηση είναι η αριστερά... Παρ' όλα αυτά, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι η εισβολ...

 


Και να φανταστείτε ότι στην Ισπανία κυβέρνηση είναι η αριστερά... Παρ' όλα αυτά, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι η εισβολή των Μαροκινών μεταναστών στην ισπανική εξάρχουσα περιφέρεια της Θέουτα είναι επιχείρηση που οργανώθηκε από την κυβέρνηση του Μαρόκου κατόπιν εντολών του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ'. 

Όχι μόνο υπάρχουν πολλοί  εγκληματίες και κρατούμενοι μεταξύ των 60.000 Μαροκινών υπηκόων που μόλις έφτασαν στην εξάρχουσα περιφέρεια, αλλά υπάρχουν επίσης αναφορές για στρατιώτες του μαροκινού στρατού μεταξύ τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο σύνορο με φορτηγά και καθοδηγήθηκαν από την Μαροκινή Αστυνομία



Στο βίντεο που ακολουθεί... Μαροκινοί συνοριοφύλακες βοηθούν παράνομους μετανάστες να βρουν τον καλύτερο δρόμο προς τον ισπανικό φράχτη στα σύνορα της Ceuta. Το μαροκινό κράτος βοηθά ενεργά στην εισβολή στο ισπανικό έδαφος

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