«Θέλω να μείνω λίγο μόνη»... Το τελευταίο (παραπλανητικό;) μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα

Μια Βρετανίδα γυναίκα, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα, έστειλε ένα τελευταίο ...

Μια Βρετανίδα γυναίκα, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα, έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στην οικογένειά της λέγοντας ότι ήθελε να μείνει μόνη, όπως έγινε γνωστό σήμερα.Η αστυνομία στην Ελλάδα πιστεύει ότι οι άνθρωποι που σκότωσαν την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος χρησιμοποίησαν το κινητό της για να συγκαλύψουν τον θάνατό της, στέλνοντας μια σειρά από παραπλανητικά μηνύματα στην οικογένειά της, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να διαφύγουν.Η Ελίζαμπεθ, 38 ετών, από τη Σκωτία, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα που ανήκε σε άλλο άτομο, από έναν άστεγο άνδρα στην περιοχή της Κυψέλης, στην ελληνική πρωτεύουσα, το Σάββατο 18 ΙουλίουΩστόσο, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναφέρουν ότι από τις 15 Ιουλίου, τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της, κάποιος έστελνε μηνύματα στην οικογένειά της προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.Τα μηνύματα ανέφεραν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».Οι ερευνητές λένε ότι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμεινε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι περίπου 24 ώρες πριν, όταν η Ελίζαμπεθ ταυτοποιήθηκε επίσημα.Πηγή της αστυνομίας δήλωσε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης:«Η βαλίτσα δεν ανήκε στο θύμα, καθώς δεν είχε μαζί της κάποια μεγάλη αποσκευή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρεθεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα στη βαλίτσα, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες».Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας γύρω από το κτίριο όπου βρέθηκε η Ελίζαμπεθ. Λόγω του βάρους της βαλίτσας που περιείχε τη σορό της, εκτιμούν ότι οι δράστες πιθανότατα διέμεναν σε κοντινή απόσταση από το σημείο.Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της Βρετανίδας χρησιμοποιούνταν μέχρι τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε:«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στάλθηκαν ακόμη και μηνύματα, προφανώς με σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή.Εξετάζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος».Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, λέγοντας ότι πιθανότατα θα αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο πέθανε η Ρος.