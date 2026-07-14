Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)* Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)