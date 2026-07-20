Τα Σκόπια σέρνονται προς τον «Σερβικό Κόσμο», λένε οι Βούλγαροι που δημιούργησαν τον ψευτομακεδονισμό αλλά τους ξέφυγε...

Τους τελευταίους μήνες, στη Βόρεια Μακεδονία (έτσι αναφέρουν τα Σκόπια οι βούλγαροι) ακούγονται όλο και περισσότερο κατηγορίες εναντίον ...



Οι εικόνες στην πινακίδα προκάλεσαν ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης μεταξύ των πολιτών, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά σε όλη τη χώρα. Υπήρξαν επίσης αντιδράσεις από δημόσια πρόσωπα που το χαρακτήρισαν ως ντροπή για την πόλη.



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Οι εικόνες στην πινακίδα προκάλεσαν ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης μεταξύ των πολιτών, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά σε όλη τη χώρα. Υπήρξαν επίσης αντιδράσεις από δημόσια πρόσωπα που το χαρακτήρισαν ως ντροπή για την πόλη.

Τους τελευταίους μήνες, στη Βόρεια Μακεδονία (έτσι αναφέρουν τα Σκόπια οι βούλγαροι) ακούγονται όλο και περισσότερο κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά εναντίον του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ότι στην κυβέρνηση εμπλέκεται ένας υποστηρικτής του σχεδίου της «Μεγάλης Σερβίας», το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως «Σερβικός Κόσμος», γράφει η βουλγαρική Bgnes.Μάλιστα, στην τελευταία αλλαγή στο υπουργικό συμβούλιο του Μίτσκοσκι, ο σερβικής καταγωγής Ιβάν Στοίλκοβιτς διορίστηκε Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας.Ο Δήμαρχος των Σκοπίων καλωσορίζει τους επισκέπτες στην πρωτεύουσα RSM με εξάποδο άλογο και σέρβικο ναόΣύμφωνα με το βουλγαρικό δημοσίευμα, μια νέα πινακίδα που απεικονίζει ένα εξάποδο άλογο καλωσορίζει τους επισκέπτες στα Σκόπια από χθες. Ο δήμαρχος Όρτσε Γκεοργκιέφσκι μοιράστηκε προσωπικά ένα βίντεο από την εγκατάσταση της πινακίδας στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας.Υπό τους ήχους ενός τοπικού τραγουδιού, φαίνονται εργάτες να τοποθετούν την πινακίδα. Εκτός από το παράξενο γλυπτό, το οποίο μοιάζει με αυτό στην κεντρική πλατεία, στο οποίο έχουν προστεθεί δύο ακόμη πόδια, οι ντόπιοι είναι επίσης εξοργισμένοι με την τοποθέτηση του Ναού του Αγίου Σάββα στην πινακίδα.Αυτή η εκκλησία είναι σύμβολο της σερβικής εκκλησίας και χρησιμοποιείται συχνά ως σύμβολο από τους Σέρβους εθνικιστές.Τα τελευταία δύο χρόνια, οι αρχές στα Σκόπια έχουν μπλοκάρει πλήρως την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας, η οποία συνοδεύεται από επιθετική αντιευρωπαϊκή ρητορική.Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Χριστιάν Μίτσκοσκι δήλωσε ανοιχτά ότι «θα μπορούσε να περιμένει δεκαετίες για την ένταξη στην ΕΕ».Ωστόσο, η τελευταία κοινωνιολογική έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από το 71% των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας υποστηρίζουν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.Σήμερα το απόγευμα το Δημαρχείο των Σκοπίων αφαίρεσε την πινακίδα με το εξάποδο άλογο και τον σερβικό ναό, αναφέρουν νεότερα δημοσιεύματα από τα Σκόπια.Η διαφήμιση στην είσοδο της πρωτεύουσας προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια ότι ήταν ντροπή για την πόλη.Το Δημαρχείο των Σκοπίων αφαίρεσε χωρίς καμία εξήγηση την πινακίδα που απεικόνιζε ένα εξάποδο άλογο και έναν σερβικό ναό . Η τοποθέτησή της στην είσοδο της πόλης διαφημίστηκε προσωπικά από τον δήμαρχο Όρτσε Γκεοργκιέφσκι, ο οποίος δημοσίευσε και το βίντεο από την τοποθέτηση της διαφήμισης.