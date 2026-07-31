Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για χερσαία και θαλάσσια επίθεση κατά των Χούτι στην Υεμένη

Σε φάση κλιμάκωσης περνά η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση -θαλά...

Νέο μέτωπο και απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο



Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόσφατη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών, σπάζοντας την άτυπη ανακωχή που διατηρούνταν από το 2022.



Στις 20 Ιουλίου, οι Χούτι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιθέσεις κατά σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων και πετρελαϊκών υποδομών.



Η κλιμάκωση της έντασης στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ απειλεί άμεσα την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.



Η θαλάσσια διαδρομή προς την Ασία μέσω του Στενού διαρκεί 16 ημέρες, ενώ η εναλλακτική περιπλαισίωση της Αφρικής εκτινάσσει τον χρόνο στις 50 ημέρες.



Ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του Στενού θα στερούσε από το Ριάντ μια ζωτική εναλλακτική απέναντι στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας νέες ανησυχίες για ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.



Σημειώνεται ότι η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Χούτι από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο, όταν επήλθε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σε φάση κλιμάκωσης περνά η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση -θαλάσσια αλλά και πιθανώς χερσαία- εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.Πηγές από την Υεμένη αναφέρουν ότι σαουδαραβικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις ανατολικές περιοχές της χώρας, κίνηση που ερμηνεύεται ως αναδιάταξη για την προετοιμασία χερσαίας εφόδου.Παράλληλα, το Σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη συγκρότηση διεθνούς ναυτικής συμμαχίας με τη συμμετοχή 14 κρατών -μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Κατάρ, η Ιορδανία και το Πακιστάν– με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.Το Ριάντ έχει απευθύνει πρόσκληση προσχώρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκά κράτη.