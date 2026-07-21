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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΒΙΝΤΕΟ: ΤΑΜΣ Συγκροτήματος Ίλης Αρμάτων στην Κομοτηνή – Αντεπίθεση, εξάλειψη εχθρικού προγεφυρώματος!

Ιουλίου 21, 2026

  Στο πεδίο βολής Αμπελώνα στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων “Υπέρβαση Συγκροτήματος Ίλης Αρμάτων”. ΠΗΓΗ Με...

 



Στο πεδίο βολής Αμπελώνα στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων “Υπέρβαση Συγκροτήματος Ίλης Αρμάτων”.

ΠΗΓΗ Με Αρετή Και Τόλμη

Το απαιτητικό επιχειρησιακό σενάριο προέβλεπε την εξάλειψη εχθρικού προγεφυρώματος, δίνοντας την ευκαιρία στις τεθωρακισμένες δυνάμεις να εκπαιδευτούν σε συνθήκες που προσομοιάζουν το σύγχρονο πεδίο μάχης.

  

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