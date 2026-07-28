«Εξαιρετική χημεία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, καλύτερη παρά ποτέ η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ...

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τη συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ επανέλαβε τα σχόλια του Λευκού Οίκου, λέγοντας ότι «ήταν μια πολύ θετική συνάντηση, που διεξήχθη σε καλό πνεύμα μαζί με ανώτερα μέλη της κυβέρνησης».



«Η εξαιρετική χημεία μεταξύ των ηγετών ήταν εμφανής», δήλωσε ο αξιωματούχος. Οι ηγέτες επανέλαβαν επίσης τον κοινό τους στόχο «ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.



Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, «η οποία είναι ισχυρότερη από ποτέ, καθώς και διάφορες ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, διήρκεσε πάνω από μια ώρα και 20 λεπτά.«Ο Πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Και οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και παραγωγικές!», δημοσίευσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ στο X μετά τις ξεχωριστές συναντήσεις του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.