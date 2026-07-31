Κοντεύει στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά από τη Βοιωτία! Απειλούνται σπίτια, στήνονται αναχώματα

Η φωτιά από την Βοιωτία έχει περάσει στην Αττική και κοντεύει στο Πόρτο Γερμανό σε περιοχή που υπάρχουν σπίτια τα οποία απειλούνται απ...



Δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στα πεύκα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, με πολλή καύσιμη ύλη στο πευκοδάσος, αλλά και ισχυρούς ανέμους που πνέουν ακόμη και μετά τη δύση του Ηλίου.



Το δάσος στην περιοχή είχε καεί το 2009 και σε μεγάλο βαθμό είχε αναγεννηθεί μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια! Η φωτιά από την Βοιωτία έχει περάσει στην Αττική και κοντεύει στο Πόρτο Γερμανό σε περιοχή που υπάρχουν σπίτια τα οποία απειλούνται από τις φλόγες.





Τα μέτωπα στη Βοιωτία, στο Καλαμάκι και τη Ξηρομονή, είναι επίσης σε εξέλιξη και αυτά που προκαλούν ανησυχία στις Αρχές.



Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19.45 και κοντά υπάρχουν κατοικίες. Για το λόγο αυτό στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.



Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.



Μέχρις στιγμής εκκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Στο Πόρτο Γερμανό επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη μέχρι την δύση του ηλίου.