Ισραηλινός υπουργός: Πόλεμος με Τουρκία, αρχή στη θάλασσα.... Πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας

Ο Ισραηλινός Υπουργός Υποθέσεων Διασποράς, Αμιχάι Τσικλί, προειδοποίησε ότι μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία...

Ο Ισραηλινός Υπουργός Υποθέσεων Διασποράς, Αμιχάι Τσικλί, προειδοποίησε ότι μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι ένα πιθανό σενάριο, επικαλούμενος τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει το AzerNEWS.Μιλώντας σε συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, ο Τσικλί δήλωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει άμεση επαφή με την Τουρκία κατά θάλασσα», προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «δεν είναι αδύνατο σενάριο» και «θα μπορούσε να συμβεί ήδη από αύριο το πρωί».Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω ολοένα και πιο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με τις δύο κυβερνήσεις να ανταλλάσσουν έντονη κριτική για περιφερειακά ζητήματα. Ο Τσικλί επέκρινε επίσης τον Ερντογάν για τη ρητορική του απέναντι στο Ισραήλ, κατηγορώντας τον για «μισαλλοδοξία» παρά την παρεχόμενη από το Ισραήλ ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία στο παρελθόν.«Το Κράτος του Ισραήλ έστειλε μια τεράστια αντιπροσωπεία για να διασώσει Τούρκους πολίτες μετά τον καταστροφικό σεισμό της χώρας», δήλωσε ο Τσικλί, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ «ξεπερνά κάθε φαντασία».Ο υπουργός ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι το Ισραήλ είχε βοηθήσει στο παρελθόν να σωθεί η ζωή του Ερντογάν στέλνοντας έναν Ισραηλινό γιατρό για να τον θεραπεύσει από καρκίνο, αν και δεν παρείχε στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό.