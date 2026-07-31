Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ... διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σ...

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Κατά τις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.Ο Ερντογάν, μεταξύ άλλων δήλωσε:“Σήμερα, με τον αξιότιμο κ. Αούν συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή στον νότιο Λίβανο, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του φίλου και αδελφού Λιβάνου.Ο Λίβανος είναι μία από τις χώρες που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές επί πολλά χρόνια, καθώς έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ορισμένων δυνάμεων της περιοχής. Πιστεύουμε ότι από το κλίμα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε στη Μέση Ανατολή, ο Λίβανος θα είναι από τις χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο.Στις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 4.300 Λιβανέζοι. Το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας”.