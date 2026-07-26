Αυστηρό μήνυμα Νετανιάχου στο Ιράν, πυρά κατά του Δημάρχου Νέας Υόρκης και στήριξη στο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ριάντ

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέσ...

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέστειλε σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ενώ παράλληλα τάχθηκε υπέρ της απόκτησης μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος από τη Σαουδική Αραβία.Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς το καθεστώς της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ξεκαθαρίζοντας τις συνέπειες οποιουδήποτε ενδεχόμενου πλήγματος κατά του Ισραήλ.«Θα πω ένα πράγμα, και πιστεύω ότι πρέπει να το πω πολύ, πολύ καθαρά», δήλωσε ο Νετανιάχου.«Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω πληρεξουσίων, είτε μέσω βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροπορικών οχημάτων ή drones αυτοκτονίας, θα διαπράξει ένα τρομερό λάθος.»Διότι η απάντησή μας, η απάντηση του Ισραήλ, θα είναι πολύ, πολύ δυναμική».Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης ΜαμντάνιΟ Πρωθυπουργός του Ισραήλ συνέχισε αναφερόμενος στις αυξανόμενες εντάσεις στη Νέα Υόρκη και στις πρόσφατες δηλώσεις που κατευθύνθηκαν εναντίον του από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.Ασκώντας κριτική στη συμπεριφορά του δημάρχου, ο Νετανιάχου δήλωσε:«Αναζωπυρώνει τις φλόγες του μίσους. Υποτίθεται ότι είναι ο δήμαρχος όλων των Νεοϋορκέζων, Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, όλων.»Αλλά προσπαθεί να στρέψει τη μία ομάδα εναντίον της άλλης, υποδαυλίζοντας το μίσος και τον φόβο».Ο Νετανιάχου συνέδεσε τη ρητορική με την πρόσφατη βία στην πόλη:«Μιλώ με Αμερικανοεβραίους στη Νέα Υόρκη και φοβούνται αυτή τη στιγμή.»Και δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση το γεγονός ότι, αφότου εκφώνησε αυτή τη ρητορική μίσους εναντίον του Ισραήλ και εναντίον μου, ακριβώς την επόμενη μέρα ένας Εβραίος μαχαιρώθηκε έξω από μια συναγωγή εν μέσω κραυγών “Αλλάχου Ακμπάρ”. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.»Επομένως, θεωρώ ότι είναι επαισχυντο, πολύ κακό για τη Νέα Υόρκη και πολύ κακό για την ειρήνη».Διπλωματικά σχέδια και περιφερειακές συμφωνίεςΠαρά τις διαμαρτυρίες και τις πρόσφατες τριβές μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι προχωρά με τα σχέδια να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.«Προτίθεμαι να έρθω και να πω την αλήθεια, να μιλήσω εκ μέρους του Ισραήλ και εκ μέρους της ισραηλινο-αμερικανικής συμμαχίας από το βήμα του ΟΗΕ», σημείωσε.Σχολιάζοντας τη στάση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ο Νετανιάχου πρόσθεσε:«Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι η Σαουδική Αραβία θα λάβει ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα ως αντάλλαγμα για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.»Τονίζω το πολιτικό, διότι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, και είμαι βέβαιος ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Πρόεδρος, είναι ένα στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία».Ο Νετανιάχου άφησε επίσης να εννοηθεί ότι επιπλέον αραβικά έθνη βρίσκονται σε συνομιλίες για να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ενώ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εξουδετερώνει τις απειλές από τη Χεζμπολάχ εφόσον απαιτείται.