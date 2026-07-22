Άγρια συμπλοκή στα κρατητήρια Ηρακλείου: Έξι Σουδανοί επιτέθηκαν σε έναν Πακιστανό

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (22/07) στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μετα...

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (22/07) στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου Κρήτης, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών.Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaone, έξι κρατούμενοι υπήκοοι Σουδάν επιτέθηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής.Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, καταφέρνοντας να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο το περιστατικό και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Από τη συμπλοκή δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.Οι συνθήκες που οδήγησαν στο επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.