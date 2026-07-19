Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό

Πριν από λίγο σήμερα Κυριακή (19/07), ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σ...

Πριν από λίγο σήμερα Κυριακή (19/07), ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.«Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο οργανισμός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση.Η δήλωση εκδόθηκε εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων και βάσεων που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό σε διάφορες χώρες της περιοχής.Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σημειώνεται παρά το μνημόνιο κατανόησης που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της μεταξύ τους σύγκρουσης και την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας.