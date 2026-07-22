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ΕΚΤΑΚΤΟ - Σκότωσαν στο γραφείο του τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου! Τον βρήκαν σε μια λίμνη αίματος...

Ιουλίου 22, 2026

  Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σε εμβρυ...

 



Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση μέσα σε λίμνη αίματος, από τις κόρες του που τον αναζητούσαν για ώρες.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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