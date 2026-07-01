Ελικόπτερο των ΗΠΑ έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αραβική Θάλασσα – Σώα τρία μέλη του πληρώματος, έρευνες για τον τέταρτο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μέλους πληρώματος, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση ενός ελικοπτέρ...
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μέλους πληρώματος, μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση ενός ελικοπτέρου MH-60S Seahawk του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, το ελικόπτερο επιχειρούσε από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77).
«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκτακτη ανάγκη προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια», αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Χ.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι «Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν ανακτηθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση στο πλοίο George HW Bush».
On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew…— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τέταρτου μέλους του πληρώματος, το οποίο παραμένει αγνοούμενο. «Μέλη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή αναζητούν αυτή τη στιγμή το τέταρτο μέλος του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Η αιτία του περιστατικού βρίσκεται υπό διερεύνηση».
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (10:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον 5ο Στόλο.
Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ίδια περιοχή. Στις 9 Ιουνίου, το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου AH-64 Apache του αμερικανικού Στρατού διασώθηκε από τον Κόλπο του Ομάν με τη βοήθεια ενός μη επανδρωμένου σκάφους Corsair. Τότε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις.
Πηγή: OnAlert.gr
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