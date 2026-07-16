Ο Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο για... Χερσαία στρατεύματα σε ιρανικό έδαφος

Σε μια δραματική τροπή των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν για πρώτη φορά στόχους στα ...



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το τελευταίο κύμα πληγμάτων της κατά του Ιράν, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται στις 9 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής στις 15 Ιουλίου.



Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, θέσεις αεράμυνας, δυνατότητες πυραύλων και drones, καθώς και εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης.



Για πρώτη φορά σε αυτόν τον γύρο πληγμάτων, στόχοι στην περιοχή της Τεχεράνης επλήγησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.



Το Ιράν απάντησε κατά τη διάρκεια της νύχτας με επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου αντιποίνων που η Τεχεράνη έχει κατευθύνει εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλο τον Κόλπο τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία.



Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ συνομίλησε με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ το βράδυ της Τετάρτης 15/07, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του Κατζ.



Ο Χέγκσεθ ενημέρωσε τον Κατζ για την αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα στο Ιράν, και οι δύο συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους ενόψει οποιωνδήποτε πιθανών εξελίξεων.



Ο Κατζ ενημέρωσε επίσης τον Χέγκσεθ για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, τονίζοντας ότι το Ισραήλ προτίθεται να διατηρήσει τις ζώνες ασφαλείας του σε αυτές τις περιοχές για να προστατεύσει τα σύνορά του, μια πολιτική που, όπως είπε, προέκυψε από τα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου.



«Ποτέ δεν ζητήσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δράσουν για λογαριασμό μας κατά μήκος των συνόρων μας», δήλωσε ο Κατζ.



«Είμαστε δεσμευμένοι να υπερασπιστούμε τους πολίτες του Ισραήλ έναντι κάθε απειλής, και αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε».



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ κλίνει προς την επέκταση των επιχειρήσεων μετά από μέρες ενημερώσεων από κορυφαίους συμβούλους, και συγκάλεσε σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων το βράδυ της Τρίτης 14/07 με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Χέγκσεθ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν για να επανεξετάσουν τις επιλογές.



Το επίκεντρο της χερσαίας επιλογής που βρίσκεται υπό συζήτηση είναι το νησί Χαρκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και θα στερούσε ουσιαστικά από την Τεχεράνη τη δυνατότητα να πουλάει αργό πετρέλαιο εάν καταληφθεί.



Το CNN μετέδωσε ότι χιλιάδες αμερικανικά χερσαία στρατεύματα φέρεται να μετακινούνται προς την περιοχή, τροφοδοτώντας εικασίες ότι μονάδες Πεζοναυτών και Αερομεταφερόμενων δυνάμεων του Στρατού θα μπορούσαν να αναλάβουν την κατάληψη του νησιού, και ο Τραμπ έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του για τον στόχο απευθείας, αν και άφησε να εννοηθεί ότι μια χερσαία επιχείρηση εκεί θα μπορούσε τελικά να ανατεθεί σε άλλη χώρα αντί για τις αμερικανικές δυνάμεις.







Οι στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι το Χαρκ είναι βαριά οχυρωμένο και θα αποτελούσε δύσκολο στόχο αυτή την εποχή του χρόνου, και ότι οποιαδήποτε αποβατική δύναμη θα έπρεπε πρώτα να εκκαθαρίσει τα γύρω νησιά.



Επτά νησιά, το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τουνμπ, το Μικρό Τουνμπ, το Χενγκάμ, το Κεσμ, το Λαράκ και το Χορμούζ, σχηματίζουν αυτό που οι περιφερειακοί ερευνητές αποκαλούν «αψιδωτή άμυνα» του Ιράν, μια αλυσίδα που οι Ιρανοί διοικητές έχουν περιγράψει ως τα «σταθερά και αβύθιστα αεροπλανοφόρα» της χώρας.



Τα αμερικανικά πλήγματα έχουν ήδη πλήξει στρατιωτικές υποδομές σε αρκετά από αυτά τα νησιά, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχείρησης 90 λεπτών κατά του Μεγάλου Τουνμπ αυτή την εβδομάδα, σε αυτό που οι αναλυτές περιγράφουν ως το είδος του προπαρασκευαστικού βομβαρδισμού που συνήθως προηγείται μιας αμφίβιας απόβασης.







Ένας πρώην διευθυντής του κοινού κέντρου πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ εκτίμησε ότι μια δύναμη κατοχής 1.800 έως 2.000 στρατιωτών θα χρειαζόταν για να κρατήσει τα νησιά και να εμποδίσει το Ιράν να τα ανακτήσει, και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια δύναμη θα παρέμενε εκτεθειμένη σε συνεχή πυρά drones, πυραύλων και πυροβολικού από το ιρανικό έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης και μη δημοφιλούς εμπλοκής με αυξανόμενες αμερικανικές απώλειες.



Παρά τη δυναμική προς την κλιμάκωση, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Journal ότι ο Τραμπ παραμένει διστακτικός να δεσμεύσει χερσαία στρατεύματα σε ιρανικό έδαφος, έχοντας προηγουμένως υπαναχωρήσει από προηγούμενες απειλές για κατάληψη του Χαρκ εξ ολοκλήρου.





Σε μια δραματική τροπή των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν για πρώτη φορά στόχους στα περίχωρα της Τεχεράνης, διευρύνοντας σημαντικά το μέτωπο της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ακραίο σενάριο αποστολής χερσαίων δυνάμεων σε ιρανικό έδαφος, την ώρα που η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν νωρίς την Πέμπτη 16/07, πλήττοντας στόχους κοντά στην Τεχεράνη για πρώτη φορά στον τρέχοντα γύρο εχθροπραξιών, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σταθμίζει μια ευρύτερη κλιμάκωση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος.\