Η Κόλαση επί της Γης στον Καναδά! Επιχείρηση εκκένωσης του Βόρειου Οντάριο από τον στρατό! Αποπνικτική ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ

Ο στρατός του Καναδά ετοιμάζεται σήμερα να απομακρύνει τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων που απειλείται από δασι...

🔥Impressionnante vidéo montrant l'un des 177 #incendies concernant actuellement l'Ontario au #Canada. Le plus important d'entre eux a déjà parcouru 350 000 hectares.

Vidéo via @asso_psfdf pic.twitter.com/Zf1xJQLl1y — Meteo60 (@meteo60) July 18, 2026

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι δήλωσε αργά χθες Παρασκευή πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Φορτ Χόουπ στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μαίνονται μερικές από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές.Η περιοχή δεν έχει πολλούς δρόμους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική μεταφορά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επηρεαζόμενες περιοχές προς πόλεις νοτιότερα στο Οντάριο.Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ετήσιο φαινόμενο στον Καναδά όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δάση. Ειδικοί στο κλίμα λένε πως οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ξηρότητα τα δάση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.Το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων δήλωσε σήμερα πως 69 νέες πυρκαγιές έχουν αναφερθεί στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 955.Συνολικά η περιοχή που έχει καεί μέχρι τώρα φθάνει σχεδόν τα 11.000 τετραγωνικά μίλια (28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Όμως οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό νότια των συνόρων, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα και προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.Μέχρι τις 8.00 π.μ. ET (15:00 ώρα Ελλάδας) ο ιστότοπος AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ χαρακτήριζε την ποιότητα του αέρα «ανθυγιεινή» σε μια περιοχή πoυ περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, μεγάλο μέρος της Βιρτζίνια και όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσινγκτον.