Έμπλεξαν... Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταγράψει προσπάθειες της Τουρκίας να επηρεάσει κρυφά τις εκλογές

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σημείωσαν ότι οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν να επηρεάσουν κρυφά Αμερικανούς πολιτικούς και τις το...

Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ, η οποία αποχαρακτηρίστηκε και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο.Ένα έγγραφο το οποίο αναφέρεται στον Αύγουστο του 2020 σημειώνει: «Ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου [Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν, πιστεύουν ότι οι αντιτουρκικές απόψεις είναι εδραιωμένες σε ορισμένους κύκλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και ως εκ τούτου προσπαθούν να επηρεάσουν κρυφά τη στάση των Αμερικανών πολιτικών και υποψηφίων απέναντι στην Τουρκία».Η έκθεση τονίζει επίσης: «Τα βήματα που έλαβε η Άγκυρα τον τελευταίο χρόνο περιλαμβάνουν κρυφή χρηματοδότηση εκστρατειών για τις δημοτικές εκλογές, μη καταχωρημένη άσκηση πίεσης και διάδοση υλικού των κρατικών μέσων ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».Το συμβούλιο αποτελεί μέρος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο επιβλέπει το έργο και των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι τα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι τα εκλογικά συστήματα της χώρας είναι «εξαιρετικά ευάλωτα σε επιθέσεις»