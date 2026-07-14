Αυτοί είναι.... Ερντογάν για τους Γενίτσαρους: Η Τουρκία έχει κληρονομιά και δεν την απορρίπτουμε

Ο Πρόεδρος και Πρόεδρος του AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Σχολιάζοντας κυρίως...

Ο Πρόεδρος και Πρόεδρος του AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.Σχολιάζοντας κυρίως τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν στοχοποίησε όσους επέκριναν τη Σύνοδο Κορυφής, λέγοντας:« Υπενθυμίζω σε όσους ενοχλούνται ιδιαίτερα από την μπάντα Μεχτέρ, τους Γενίτσαρους και το γεγονός ότι οι τελετές διεξήχθησαν με τρόπο που να ταιριάζει στην ιστορία μας:Είτε το αποδέχεστε είτε όχι, δεν υπάρχει πλέον Τουρκία που απορρίπτει την κληρονομιά της. Αντίθετα , υπάρχει Τουρκία που αγκαλιάζει τον πολιτισμό και την πολιτιστική της κληρονομιά».Σημειώνοντας τη σημασία της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο Ερντογάν δήλωσε: «Η επίσημη επίσκεψη του κ. Τραμπ στην Τουρκία από την Αμερική μετά από 17 χρόνια ήταν εξαιρετικά σημαντική. Χαιρετίσαμε τα μηνύματα επαίνου του για τη χώρα μας και τη σύνοδο κορυφής. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ » .Δηλώνοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ο Ερντογάν δήλωσε: « Οι σύνοδοι κορυφής του ΝΑΤΟ είναι συναντήσεις όπου η ασφάλεια εξετάζεται στο υψηλότερο επίπεδο και δεν αφήνεται περιθώριο για την παραμικρή αμφισβήτηση ή αμέλεια. Σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Διασφαλίσαμε ότι όλες οι προφυλάξεις ελήφθησαν με μετρημένο τρόπο. Οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονταν στο κοινό εβδομάδες νωρίτερα » .«Ευχαριστώ τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Άγκυρα για την υπομονή και την κατανόησή τους».«Αναβιώσαμε και ανοίξαμε ξανά το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσγκούτ. Προσθέσαμε ένα ακόμη σύγχρονο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσά μας», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας: « Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, φροντίσαμε να επιτύχουμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, μεταφορών, εμπορίου, δημόσιας τάξης και συνέχισης της ζωής στην πόλη. Παρ’ όλα αυτά, ευχαριστώ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Άγκυρα, των οποίων η καθημερινή ζωή επηρεάστηκε λόγω της συνόδου κορυφής, για την υπομονή και την κατανόησή τους » .Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Οκτώβριο, λέγοντας : «Φέτος, θα γιορτάσουμε την 103η επέτειο της Δημοκρατίας μας με ενθουσιασμό μαζί με τους αδελφούς μας από τον τουρκικό κόσμο. Αν θέλει ο Θεός, θα επιδείξουμε την ίδια επιτυχία στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που θα διοργανώσουμε στις 29-30 Οκτωβρίου » .T24