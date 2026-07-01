Εξαρθρώθηκε σπείρα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις και απάτες στην Αττική – Τα μέλη της εμφανιζόντουσαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και της Εφορίας

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έβαλε τέλος σε δράση οργανωμένης σπείρας, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστη...

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έβαλε τέλος σε δράση οργανωμένης σπείρας, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικιών και απάτες, ενώ τα μέλη της εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή της Εφορίας σε περιοχές της Αττικής.Συνελήφθησαν οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό.Οι κακοποιοί διάλεγαν ως στόχους διαμερίσματα πολυκατοικιών, εισέβαλαν από μπαλκόνια ή φωταγωγούς και άρπαζαν ότι μπορούσαν. Παράλληλα, όταν παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακοί ή λογιστές, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και ακολούθως, να τα τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους.Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.Δείτε βίντεο με τη δράση τουςΗ ανακοίνωση της ΕΛΑΣΕξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις οικιών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ ή Εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.