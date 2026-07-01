Λάρισα: Συνελήφθη άνδρας για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου κοριτσιού σε λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, έπειτα από καταγγελία για πράξη προσβολής γενετήσ...

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, έπειτα από καταγγελία για πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης μέσα σε λεωφορείο.Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στα χέρια των αστυνομικών του Α.Τ. Αγιάς το απόγευμα της Δευτέρας (30/06), μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και σχετική καταγγελία. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη Λάρισα:«Συνελήφθη, στις 30-06-2026 το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, άνδρας, διότι, ως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, ευρισκόμενος εντός λεωφορείου, προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης».