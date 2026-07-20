ΒΑΡΒΑΡΟΙ...!!! Οι τούρκοι τράβαγαν και φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους που παράχωναν τους Έλληνες που σκότωναν στην Κύπρο!









Μ ε πολύ θράσος η εφημερίδα Χουριέτ είχε δημοσιεύσει στην 41η επέτειο φωτογραφίες που τράβηξαν οι δυνάμεις που εισέβαλαν το 1974 στην Κύπρο.Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχουν και εκείνες όπου φαίνεται να ανοίγουν ομαδικούς τάφους για να θάψουν τους Ελληνοκύπριους αγωνιστές και τα γυναικόπαιδα που σφαγίασαν Οι δράστες μάλιστα, φορούν και μαντήλια γιατί φαίνεται πως τους ενοχλούσε η μυρωδιά του θανάτου...Στη Χουριέτ τις φωτογραφίες αυτές ντοκουμέντο, εικάζεται πως τις προμήθευσε η Τουρκική κυβέρνηση.Με τον τρόπο αυτό δείχνει την αλαζονεία της και ότι δεν φοβάται να κατηγορηθεί για ομαδικές εν ψυχρώ εκτελέσεις του άμαχου πληθυσμού. Παράλληλα φαίνεται ότι η εισβολή γι αυτούς ήταν σχεδόν περίπατος. Θεατές στην Ελλήνοκυπριακή τραγωδία ήταν οι Αγγλικές δυνάμεις που υπήρχαν στο νησί ως...εγγυητές.