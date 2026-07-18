Περιοδεία Αρχηγού ΓΕΣ στην ΑΣΔΑΑΜ: Επισκέφτηκε μονάδες σε Κω, Ρόδο, Ψέριμο και Νίσυρο

Από 13 έως 15 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικ...

Από 13 έως 15 Ιουλίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ» Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) της ΑΣΔΑΑΜ.Ειδικότερα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε την έδρα της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» στη Ρόδο, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.Στη συνέχεια, μετέβη στα Στρατόπεδα «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗ», «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΝΑΚΗ» και «ΥΠΛΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ», καθώς και στην έδρα του κλιμακίου V-BAT στο αεροδρόμιο «ΜΑΡΙΤΣΩΝ», όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους.Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε την έδρα της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού, τα Στρατόπεδα «ΣΤΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ», «ΥΠΛΓΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ’», όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.Στη συνέχεια, μετέβη στη μικρόνησο της Ψερίμου, όπου επισκέφτηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΨΕΡΙΜΟΥ». Τέλος, ο Α/ΓΕΣ μετέβη στην ενδιάμεσο νήσο της Νισύρου όπου επισκέφθηκε την έδρα της Διοίκησης Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου στο Στρατόπεδο «ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ» και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.