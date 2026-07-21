Δεν ανήκει στη Γιου Τινγκ η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Ευελπίδων, συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη

Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων, στην Κυψέλη. Ο σύζυγος της Κινέζ...



Υπενθυμίζεται πως η βαλίτσα με τη σορό εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) από άστεγο που είχε αναζητήσει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μύρισε μια έντονη δυσοσμία, ακολούθησε τη μυρωδιά και οδηγήθηκε σε ένα δωμάτιο του παλιού, βιομηχανικού κτιρίου όπου εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.



Άμεσα κάλεσε την αστυνομία, ο χώρος αποκλείστηκε ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό. Από την πρώτη εικόνα ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε ύψος περίπου 1.65, κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα με κότσο ενώ φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.



Ταυτόχρονα, αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιός ή ποιοί μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων, στην Κυψέλη. Ο σύζυγος της Κινέζας είχε δώσει DNA μετά τον εντοπισμό της σορού και από την εργαστηριακές εξετάσεις δεν υπήρξε ταυτοποίηση της νεκρής με τη μεσίτρια.