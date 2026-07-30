«Οι Έλληνες κλιμακώνουν τις εντάσεις στην Ανατολή Μεσόγειο- αναμένεται στρατιωτική δραστηριότητα» λένε οι Τούρκοι

Ο ενεργειακός ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο έχει γίνει μια νέα πηγή έντασης. Η απόφαση της ιταλικής εταιρείας Eni και της γαλλική...











Ο ημερήσιος στόχος είναι 500.000 κυβικά μέτρα. Θα εξάγουν το φυσικό αέριο από εδώ και θα το μεταφέρουν στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Μετά την υγροποίησή του εκεί, στοχεύουν να το πουλήσουν στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές ».



Εμμένοντας στις τουρκικές διακδικήσεις, ο Ταχσίν δήλωσε: « Η Τουρκία και η διοίκηση των τουρκοκυπρίων έχουν δικαιώματα στα τεμάχια 6 και 7. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της».

Τουρκία πολιτική ανάλυση



Πολεμικά πλοία θα αποπλεύσουν από την τουρκική βάση



Τονίζοντας τη διπλωματική και στρατιωτική αποφασιστικότητα στην περιοχή, ο Ιλχάν Ταχσίν δήλωσε: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από τα δικαιώματά της σε κανέναν και δεν έχει καμία πρόθεση να το πράξει. Το μέρος που κλιμακώνει το πρόβλημα είναι και πάλι η Αθήνα και η διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρεται ότι ιταλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή μετά την έναρξη της επιχείρησης φυσικού αερίου, αλλά και τουρκικά πολεμικά πλοία είναι έτοιμα να αποπλεύσουν από το Ακσάζ», δίνοντας έτσι ιδιαίτερη προσοχή στις στρατιωτικές προετοιμασίες.



«Σχηματίστηκε μια συμμαχία εναντίον της Τουρκίας»



Ο Ταχσίν, δηλώνοντας ότι οι περιφερειακές συμμαχίες στοχεύουν την Τουρκία, ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις του λέγοντας: « Αυτή η ένταση δεν προέρχεται μόνο από τους Έλληνες και την Αθήνα. Λαμβάνουν υποστήριξη από την άλλη πλευρά του ωκεανού και από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, παίρνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα στο πλευρό του, επιχειρεί κινήσεις εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία, με τη ναυτική της δύναμη, επιβάλλει τη θέλησή της στην περιοχή λέγοντας: “Είμαι κι εγώ εδώ· αυτό το 6ο οικόπεδο είναι δικό μου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν επίσης δικαιώματα εδώ” »



aHaber

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Echedoros.blog Ο ημερήσιος στόχος είναι 500.000 κυβικά μέτρα. Θα εξάγουν το φυσικό αέριο από εδώ και θα το μεταφέρουν στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Μετά την υγροποίησή του εκεί, στοχεύουν να το πουλήσουν στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές ».Εμμένοντας στις τουρκικές διακδικήσεις, ο Ταχσίν δήλωσε: « Η Τουρκία και η διοίκηση των τουρκοκυπρίων έχουν δικαιώματα στα τεμάχια 6 και 7. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της».Τουρκία πολιτική ανάλυσηΠολεμικά πλοία θα αποπλεύσουν από την τουρκική βάσηΤονίζοντας τη διπλωματική και στρατιωτική αποφασιστικότητα στην περιοχή, ο Ιλχάν Ταχσίν δήλωσε: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από τα δικαιώματά της σε κανέναν και δεν έχει καμία πρόθεση να το πράξει. Το μέρος που κλιμακώνει το πρόβλημα είναι και πάλι η Αθήνα και η διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρεται ότι ιταλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στην περιοχή μετά την έναρξη της επιχείρησης φυσικού αερίου, αλλά και τουρκικά πολεμικά πλοία είναι έτοιμα να αποπλεύσουν από το Ακσάζ», δίνοντας έτσι ιδιαίτερη προσοχή στις στρατιωτικές προετοιμασίες.«Σχηματίστηκε μια συμμαχία εναντίον της Τουρκίας»Ο Ταχσίν, δηλώνοντας ότι οι περιφερειακές συμμαχίες στοχεύουν την Τουρκία, ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις του λέγοντας: « Αυτή η ένταση δεν προέρχεται μόνο από τους Έλληνες και την Αθήνα. Λαμβάνουν υποστήριξη από την άλλη πλευρά του ωκεανού και από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, παίρνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα στο πλευρό του, επιχειρεί κινήσεις εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία, με τη ναυτική της δύναμη, επιβάλλει τη θέλησή της στην περιοχή λέγοντας: “Είμαι κι εγώ εδώ· αυτό το 6ο οικόπεδο είναι δικό μου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν επίσης δικαιώματα εδώ” »aHaber

Ο ενεργειακός ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο έχει γίνει μια νέα πηγή έντασης. Η απόφαση της ιταλικής εταιρείας Eni και της γαλλικής εταιρείας Total, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, να επεκτείνουν τις δραστηριότητες εξερεύνησης φυσικού αερίου σε αμφισβητούμενα οικόπεδα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας έχει κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, γράφει η τουρκική ahaber.com. tr.Ο ανταποκριτής της Haber, Ιλχάν Ταχσίν, ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για να προστατεύσει τόσο τα δικά της δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα όσο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ότι αναμένεται αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.Ένα νέο βήμα έχει γίνει που θα αυξήσει τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί ξανά μετά την απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης να επεκτείνει τις δραστηριότητες εξερεύνησης φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 6, που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας, σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Eni και τη γαλλική εταιρεία Total.«Θερμαίνονται τα νερά»Ο δημοσιογράφος της Haber, Ιλχάν Ταχσίν, αναφερόμενος στις αυξανόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε: «Φαίνεται ότι τα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο θερμαίνονται ακόμη περισσότερο. Επειδή τα οικόπεδα 4, 5, 6 και 7… Αυτές είναι περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία. Στο οικόπεδο 6, υπάρχει μια απόφαση που ελήφθη από την ιταλική εταιρεία Eni και τη γαλλική εταιρεία Total. Είπαν: «Ναι, αρχίζουμε να εξάγουμε φυσικό αέριο από εδώ» και εξέδωσαν μια δήλωση».Τουρκία πολιτική ανάλυσηΜάλιστα, ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι το οικόπεδο 6 βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας της Τουρκίας, άσχετα αν ανήκει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου’«Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Τουρκίας, όπου η Τουρκία έχει το δικαίωμα και την εξουσία, οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι θέλουν να δημιουργήσουν έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και έναν μηχανισμό λειτουργίας εξαιρουμένης της Τουρκίας. Συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα σε κάθε περιοχή επειδή η Τουρκία έχει ένα διεθνώς καταχωρημένο επίσημο δικαίωμα σε αυτό το 6ο οικόπεδο», λέει ο Ταχσίν.«Τι θέλουν να κάνουν»Κοινοποιώντας λεπτομέρειες σχετικά με τα ενεργειακά αποθέματα στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθεί στην αγορά αυτό το αέριο, ο Ιλχάν Ταχσίν δήλωσε: «Αυτές οι δύο εταιρείες είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει έρευνες παρά τις αντιρρήσεις της Τουρκίας και είναι γνωστό ότι υπάρχουν περίπου 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου εδώ.