Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το σενάριο αποτυχίας της συμφωνίας με το Ιράν

Νέες εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν δραματική συρρίκνωση των πιθανοτήτων για την επίτευξη μιας τελικής διπλωματι...



Συντονισμός με την Ουάσιγκτον



Σύμφωνα με τους ισραηλινούς αξιωματούχους, οποιαδήποτε ευρεία στρατιωτική κίνηση δεν θα είναι αποκομμένη από τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά υπό το φως της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, και της συνέχειας των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών στόχων μετά τις επιθέσεις που στοχοποίησαν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την εκτέλεση τριών γύρων πληγμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας τη στοχοποίηση περισσότερων από 300 στρατιωτικών θέσεων εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της απάντησης στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των εμπορικών πλοίων.



Και θεωρούν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ότι η συνέχεια αυτού του συντονισμού ενισχύει την ικανότητα των δύο πλευρών να χειριστούν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση, είτε εντός του Ιράν είτε σε άλλα μέτωπα στην περιοχή.



Εμπόδια στη διπλωματική πορεία



Και έρχονται αυτές οι εκτιμήσεις ενώ η διπλωματική πορεία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη λήξη του μνημονίου συνεννόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο, μετά την ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των δύο πλευρών για παραβίαση των όρων του.



Και παρά την ανακοίνωση του Τραμπ για την ετοιμότητά του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση, και οι εκατέρωθεν επιθέσεις, και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για διακοπτόμενες περιόδους, όλα αυτά είναι παράγοντες που αύξησαν τις αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα γρήγορης επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι δεν θα υποχωρήσει υπό τη στρατιωτική πίεση, ενώ τόνισαν Ιρανοί αξιωματούχοι ότι η απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα θα συνεχιστεί όσο οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις είναι συνεχιζόμενες.



Σενάρια αντιπαράθεσης



Το Ισραήλ φοβάται μήπως οδηγήσει η κατάρρευση της διαπραγματευτικής πορείας στη μετάβαση της αντιπαράθεσης από τα περιορισμένα πλήγματα σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, ειδικά εάν το Ιράν αποφασίσει να διευρύνει τον κύκλο της απάντησης για να συμπεριλάβει τα ισραηλινά εδάφη άμεσα.



Και γι’ αυτόν τον λόγο, ο ισραηλινός στρατιωτικός θεσμός συνεχίζει να ανεβάζει την ετοιμότητά του, και να επικαιροποιεί τα επιχειρησιακά του σχέδια, και να ενισχύει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια στιγμή που οι ασφαλιστικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές στον προσδιορισμό του εάν η κρίση θα επιστρέψει στην πολιτική πορεία, ή θα κατευθυνθεί προς μια στρατιωτική αντιπαράθεση πιο διευρυμένη.



Νέες εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν δραματική συρρίκνωση των πιθανοτήτων για την επίτευξη μιας τελικής διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η Ιερουσαλήμ έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού, προετοιμαζόμενη για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης ή ακόμα και μιας απευθείας επίθεσης από την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή γραμμή στρατιωτικού και πληροφοριακού συντονισμού με την Ουάσιγκτον.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης που επικαλούνται υψηλές πηγές ασφαλείας, οι εκτιμήσεις στους κόλπους της αμυντικής κοινότητας συγκλίνουν στο ότι το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρείται πλέον «σχεδόν ανύπαρκτο».



Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην πρόσφατη κατακόρυφη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στα εκατέρωθεν πλήγματα.



Οι ίδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επεξεργάζονται εντατικά νέα επιχειρησιακά σχέδια και αναθεωρούν τη λίστα των υποψήφιων στόχων εντός της ιρανικής επικράτειας.



Στόχος είναι η απόλυτη ετοιμότητα σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση ή εάν η παρούσα κρίση εξελιχθεί σε μια απευθείας αναμέτρηση με το Ισραήλ.



Όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιες πηγές, οποιοδήποτε ιρανικό χτύπημα θα πυροδοτήσει μια «απάντηση μαζικής κλίμακας», η οποία θα υλοποιηθεί σε πλήρη συντονισμό με το Πεντάγωνο.



Το κλίμα αυτό επιβεβαιώνεται και από δημοσίευμα της εφημερίδας Μααρίβ, το οποίο αποκάλυψε ότι το στρατιωτικό επιτελείο έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για ένα ολοκληρωτικό πλήγμα κατά των στρατηγικών υποδομών του Ιράν, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.



Η νέα αυτή λίστα περιλαμβάνει ζωτικές εγκαταστάσεις που είχαν εξαιρεθεί από προηγούμενες επιχειρήσεις, όπως:



Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου



Στρατηγικούς ενεργειακούς σταθμούς και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής



Κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές και συγκοινωνιακά δίκτυα



Πηγή ασφαλείας δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο στρατός έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες προπαρασκευές και είναι σε θέση να επιφέρει συντριπτικά πλήγματα μόλις δοθεί το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία.



Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ορισμένοι στόχοι είχαν μείνει ανέπαφοι στο παρελθόν λόγω των λεπτών ισορροπιών και των διπλωματικών συνεννοήσεων με τις ΗΠΑ, ωστόσο παραμένουν ενεργοί στον στρατιωτικό σχεδιασμό.



Ισραηλινοί αναλυτές τονίζουν ότι οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας επιχείρηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα λόγω της ισχυρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.



Οι ΗΠΑ διεξάγουν ήδη επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκε η διεθνής ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.



Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τριών κυμάτων αεροπορικών επιδρομών εντός της εβδομάδας, πλήττοντας περισσότερες από 300 στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν, ως αντίποινα για τις παρενοχλήσεις εμπορικών πλοίων.



Η διατήρηση αυτού του κοινού μετώπου θεωρείται από το Ισραήλ ως το ισχυρότερο χαρτί για τη διαχείριση μιας ενδεχόμενης ανάφλεξης, είτε στο εσωτερικό του Ιράν είτε μέσω των πληρεξουσίων του (proxies) στην ευρύτερη περιοχή.



Το διπλωματικό ναυάγιο και η στάση της Τεχεράνης



Το διπλωματικό αδιέξοδο επιτάχυνε η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει τη λήξη του μνημονίου συνεννόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από ένα μπαράζ εκατέρωθεν κατηγοριών για παραβίαση των συμφωνηθέντων.



Αν και ο Λευκός Οίκος δηλώνει θεωρητικά πρόθυμος να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το πολεμικό κλίμα, τα διαδοχικά πλήγματα και τα κατά διαστήματα κλεισίματα στα Στενα του Ορμούζ καθιστούν σχεδόν αδύνατη την άμεση αναζήτηση πολιτικής λύσης.



Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εμφανίζεται ανυποχώρητη.



Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι η χώρα δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει υπό το καθεστώς στρατιωτικής πίεσης και ξεκαθαρίζουν ότι οι απαντήσεις τους θα συνεχιστούν όσο διαρκούν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.



Η μεγαλύτερη ανησυχία του Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον στο σενάριο όπου η κατάρρευση της διπλωματίας θα μετατρέψει τις ελεγχόμενες, χειρουργικές επιδρομές σε έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο, κυρίως αν το Ιράν επιλέξει να απαντήσει με μαζικά πλήγματα απευθείας κατά της ισραηλινής επικράτειας.



Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, οι επόμενες εβδομάδες χαρακτηρίζονται ως απολύτως κρίσιμες από τις υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς θα κριθεί αν η κρίση θα εκτονωθεί την ύστατη στιγμή μέσω της πολιτικής οδού ή αν η Μέση Ανατολή θα οδηγηθεί σε μια γενικευμένη και πρωτοφανή στρατιωτική σύγκρουση.

Το διπλωματικό αδιέξοδο επιτάχυνε η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει τη λήξη του μνημονίου συνεννόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από ένα μπαράζ εκατέρωθεν κατηγοριών για παραβίαση των συμφωνηθέντων.Αν και ο Λευκός Οίκος δηλώνει θεωρητικά πρόθυμος να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το πολεμικό κλίμα, τα διαδοχικά πλήγματα και τα κατά διαστήματα κλεισίματα στα Στενα του Ορμούζ καθιστούν σχεδόν αδύνατη την άμεση αναζήτηση πολιτικής λύσης.Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι η χώρα δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει υπό το καθεστώς στρατιωτικής πίεσης και ξεκαθαρίζουν ότι οι απαντήσεις τους θα συνεχιστούν όσο διαρκούν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.Η μεγαλύτερη ανησυχία του Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον στο σενάριο όπου η κατάρρευση της διπλωματίας θα μετατρέψει τις ελεγχόμενες, χειρουργικές επιδρομές σε έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο, κυρίως αν το Ιράν επιλέξει να απαντήσει με μαζικά πλήγματα απευθείας κατά της ισραηλινής επικράτειας.Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, οι επόμενες εβδομάδες χαρακτηρίζονται ως απολύτως κρίσιμες από τις υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς θα κριθεί αν η κρίση θα εκτονωθεί την ύστατη στιγμή μέσω της πολιτικής οδού ή αν η Μέση Ανατολή θα οδηγηθεί σε μια γενικευμένη και πρωτοφανή στρατιωτική σύγκρουση.

Νέες εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν δραματική συρρίκνωση των πιθανοτήτων για την επίτευξη μιας τελικής διπλωματικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η Ιερουσαλήμ έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού, προετοιμαζόμενη για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης ή ακόμα και μιας απευθείας επίθεσης από την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή γραμμή στρατιωτικού και πληροφοριακού συντονισμού με την Ουάσιγκτον.Νέες ισραηλινές εκτιμήσεις αποκάλυψαν τη μείωση των ευκαιριών επίτευξης τελικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σε μια στιγμή που η Ιερουσαλήμ ανέβασε το επίπεδο της στρατιωτικής της ετοιμότητας, προετοιμαζόμενη για την πιθανότητα διεύρυνσης της περιφερειακής αντιπαράθεσης ή της έκθεσής της σε άμεση επίθεση από την Τεχεράνη.Όπως μετέδωσαν ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης επικαλούμενα αξιωματούχους, οι επικρατούσες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι οι ευκαιρίες επιτυχίας της διαπραγματευτικής πορείας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχουν γίνει «σχεδόν ανύπαρκτες», υπό το φως της πρόσφατης στρατιωτικής κλιμάκωσης και της ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προετοιμάζει επιχειρησιακά σχέδια και να επικαιροποιεί την τράπεζα στόχων εντός του Ιράν, προετοιμαζόμενος για οποιαδήποτε πολιτική απόφαση για στρατιωτική κίνηση, ή σε περίπτωση που η τρέχουσα αντιπαράθεση επεκταθεί για να συμπεριλάβει το Ισραήλ άμεσα.Και επιβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές ότι οποιαδήποτε ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με «ευρείας κλίμακας απάντηση», η οποία θα υλοποιηθεί σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.Αυτές οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά από ρεπορτάζ που δημοσίευσε η ισραηλινή εφημερίδα «Μααρίβ», η οποία ανέφερε ότι ο στρατός ολοκλήρωσε την προετοιμασία σχεδίων για την εξαπόλυση ευρείας επίθεσης εναντίον της ιρανικής υποδομής, εάν ξαναρχίσει ο πόλεμος ή εάν το Ισραήλ εκτεθεί σε ιρανική επίθεση.Και σύμφωνα με την εφημερίδα, ο στρατιωτικός θεσμός προετοίμασε μια λίστα στόχων που δεν είχαν στοχοποιηθεί κατά τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις, και περιλαμβάνει ζωτικές εγκαταστάσεις στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας, των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, της βιομηχανικής υποδομής και των δικτύων μεταφορών.Η εφημερίδα έγραψεμ επικαλούμενη πηγή ασφαλείας, ότι ο στρατός «ολοκλήρωσε τις απαραίτητες προετοιμασίες», και ότι θα είναι ικανός να εκτελέσει ευρύτερες και πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις εάν εκδοθεί απόφαση από την πολιτική ηγεσία.Πρόσθεσε ότι ορισμένοι από τους στόχους, η στοχοποίηση των οποίων είχε αναβληθεί κατά τους περασμένους γύρους, παρέμειναν εκτός του πεδίου των πληγμάτων ως αποτέλεσμα αμερικανοϊσραηλινών συνεννοήσεων, όμως εξακολουθούν να περιλαμβάνονται εντός της στρατιωτικής τράπεζας στόχων.