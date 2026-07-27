Αύριο η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας - Υποχωρεί η θερμοκρασία από την Τετάρτη, επιστρέφουν οι ενισχυμένοι άνεμοι

Ξηρός και ηλιόλουστος θα είναι τις επόμενες ημέρες ο καιρός, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε σήμερα (27.07.2026) ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο γ...





Λίγες μπόρες υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, κατά τις απογευματινές ώρες.



Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.



Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι: Λίγες μπόρες υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, κατά τις απογευματινές ώρες.Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο και στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:





Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, κατά τόπους. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, κατά τόπους.

Ξηρός και ηλιόλουστος θα είναι τις επόμενες ημέρες ο καιρός, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε σήμερα (27.07.2026) ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί πως η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας ενώ τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πέσει.Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες 5 ημέρες θα είναι ο ξηρασία και ο ήλιος. Αφού η κακοκαιρία – express που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη χώρα, αποδυναμώθηκε, παρατηρήθηκε νέα, σταδιακή και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα κορυφωθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου.Από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρξει νέα αποκλιμάκωση της ζέστης κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική.Δείτε που θα αυξηθεί η θερμοκρασία: