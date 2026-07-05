«Η φίλη Αλβανία, η οποία αγόρασε UAV TB2 και έχει πολλές συμφωνίες με την Τουρκία, προέβη σε μια σκανδαλώδη κίνηση για την οποία ο ηγέτη...











Ο Ράμα δήλωσε ότι η Εθνική Σχολή Πτήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της Αλβανικής Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι οι πιλότοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα εκπαιδευτούν εκεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.



Τόνισε ότι η σχολή δεν θα εξυπηρετεί μόνο την Αλβανία, αλλά θα είναι ανοιχτή και σε υποψηφίους από το Κοσσυφοπέδιο και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Στρατιωτικός εξοπλισμός



Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Ράμα ανακοίνωσε ότι το επόμενο βήμα είναι η ίδρυση Σχολής Ειδικών Δυνάμεων.



Το σχέδιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση της ισραηλινής υποστήριξης στις διαδικασίες εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ειδικών δυνάμεων.



Ο Ράμα δήλωσε: «Διεξάγουμε συζητήσεις με τους εταίρους μας για να φέρουμε από το Ισραήλ ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ειδικών δυνάμεων στον κόσμο».



Η νέα σχολή σχεδιάζεται να είναι ανοιχτή σε στρατιωτικούς φοιτητές από άλλες χώρες, κυρίως από το Κοσσυφοπέδιο.

Εκπαιδευτικές πηγές









Ο Ράμα δήλωσε ότι στόχος τους είναι να μετατρέψουν την Εθνική Σχολή Ιπτάμενων Πτήσεων και τη σχεδιαζόμενη Σχολή Ειδικών Δυνάμεων σε περιφερειακά κέντρα που θα εκτείνονται πέρα ​​από τα σύνορα της Αλβανίας.



Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε: «Στόχος μας είναι αυτά τα δύο νέα κέντρα, τα οποία θα μεταμορφώσουν την άμυνά μας, να γίνουν κέντρα αριστείας πέρα ​​από τα εθνικά μας σύνορα. Η μεγαλύτερη εγγύησή μας σε αυτό το θέμα είναι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και η αεροπορία, φίλοι και σύμμαχοί μας».



Ο Ράμα πρόσθεσε επίσης ότι αυτά τα κέντρα θα συνεργαστούν με άλλους διεθνείς εταίρους και θα ανοίξουν το δρόμο για νέες συνεργασίες. Ο Ράμα δήλωσε ότι η Εθνική Σχολή Πτήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της Αλβανικής Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι οι πιλότοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα εκπαιδευτούν εκεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.Τόνισε ότι η σχολή δεν θα εξυπηρετεί μόνο την Αλβανία, αλλά θα είναι ανοιχτή και σε υποψηφίους από το Κοσσυφοπέδιο και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην περιοχή.Στρατιωτικός εξοπλισμόςΟ πρωθυπουργός της Αλβανίας Ράμα ανακοίνωσε ότι το επόμενο βήμα είναι η ίδρυση Σχολής Ειδικών Δυνάμεων.Το σχέδιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση της ισραηλινής υποστήριξης στις διαδικασίες εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ειδικών δυνάμεων.Ο Ράμα δήλωσε: «Διεξάγουμε συζητήσεις με τους εταίρους μας για να φέρουμε από το Ισραήλ ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ειδικών δυνάμεων στον κόσμο».Η νέα σχολή σχεδιάζεται να είναι ανοιχτή σε στρατιωτικούς φοιτητές από άλλες χώρες, κυρίως από το Κοσσυφοπέδιο.Εκπαιδευτικές πηγέςΟ Ράμα δήλωσε ότι στόχος τους είναι να μετατρέψουν την Εθνική Σχολή Ιπτάμενων Πτήσεων και τη σχεδιαζόμενη Σχολή Ειδικών Δυνάμεων σε περιφερειακά κέντρα που θα εκτείνονται πέρα ​​από τα σύνορα της Αλβανίας.Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε: «Στόχος μας είναι αυτά τα δύο νέα κέντρα, τα οποία θα μεταμορφώσουν την άμυνά μας, να γίνουν κέντρα αριστείας πέρα ​​από τα εθνικά μας σύνορα. Η μεγαλύτερη εγγύησή μας σε αυτό το θέμα είναι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και η αεροπορία, φίλοι και σύμμαχοί μας».Ο Ράμα πρόσθεσε επίσης ότι αυτά τα κέντρα θα συνεργαστούν με άλλους διεθνείς εταίρους και θα ανοίξουν το δρόμο για νέες συνεργασίες.









Οι δηλώσεις του Ράμα σχετικά με τη συνεργασία με το Ισραήλ στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης προκάλεσαν κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.



Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν αρνητικά στον ρόλο του Ισραήλ στην εκπαίδευση των αλβανικών Ειδικών Δυνάμεων.



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Echedoros.blog Οι δηλώσεις του Ράμα σχετικά με τη συνεργασία με το Ισραήλ στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης προκάλεσαν κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν αρνητικά στον ρόλο του Ισραήλ στην εκπαίδευση των αλβανικών Ειδικών Δυνάμεων.

«Η φίλη Αλβανία, η οποία αγόρασε UAV TB2 και έχει πολλές συμφωνίες με την Τουρκία, προέβη σε μια σκανδαλώδη κίνηση για την οποία ο ηγέτης και φίλος του Ερντογάν της χώρας αυτής, ο Έντι Ράμα, αντιμετωπίζει εκτεταμένες επικρίσεις», γράφει τουρκικό δημοσίευμα.Συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύει η Yeni Akit, o πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ανακοίνωσε ότι οι διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για το νέο σχολείο που σχεδιάζεται για τις Ειδικές Δυνάμεις της χώρας θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Ισραήλ.Εκπαιδευτικές πηγέςΣε ομιλία του στην τελετή έναρξης της Εθνικής Σχολής Πτήσεων, η οποία ιδρύθηκε σε συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Elbit Systems, ο πρωθυπουργός Ράμα μοιράστηκε τα νέα σχέδια της Αλβανίας για τις αμυντικές και στρατιωτικές υποδομές εκπαίδευσης.