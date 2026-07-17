Θα φάνε καλά οι μουλάδες... Το Ιράν χτύπησε με πυραύλους στρατόπεδο Κούρδων στο βορειοανατολικό Ιράκ

Εννέα μέλη της Ιρανικής Επαναστατικής Εργατικής Ομάδας του Κουρδιστάν σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του...

Εννέα μέλη της Ιρανικής Επαναστατικής Εργατικής Ομάδας του Κουρδιστάν σκοτώθηκαν σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του στρατοπέδου τους (Komala) στη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.Έξι πύραυλοι έπληξαν το στρατόπεδο και αναφέρθηκε ότι πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ιρακινά μέσα ενημέρωσης, ένας ανώτερος ηγέτης της οργάνωσης έκανε μια δήλωση σχετικά με την πυραυλική επίθεση στο στρατόπεδο Komele στη Σουλεϊμανίγια.Οι εντάσεις συνεχίζονται στην περιοχήΜετά την επίθεση, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, αλλά δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές που να αναλαμβάνει την ευθύνη ή να επιβεβαιώνει την επίθεση.Το έδαφος της ιρακινής Κουρδικής Περιφέρειας του Ιράκ, όπου βρίσκονται στρατόπεδα κουρδικών ομάδων που αντιτίθενται στο Ιράν, έχει γίνει στόχος πολυάριθμων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες.Η Προεδρία της Περιφέρειας του Κουρδιστάν καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη εξέλιξη και κατάφωρη παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας».Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η Περιφέρεια του Κουρδιστάν, παρά το γεγονός ότι διατηρεί ουδέτερη στάση, έχει δεχθεί εκατοντάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις και δυνάμεις Πεσμεργκά.Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και σε περιόδους που ίσχυαν συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.Τον Μάιο, η Τεχεράνη κήρυξε την Περιφέρεια του Κουρδιστάν ως τοποθεσία «εχθρικών βάσεων» βάσει του δόγματος ασφαλείας της, προειδοποιώντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) είχαν λάβει τον ίδιο χαρακτηρισμό, καθιστώντας και τα δύο υποκείμενα σε προληπτικά πλήγματα.Shafaq.com