Πέτραλωνα: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί αλλοδαποί για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, κατηγορούμενοι ότι λήστεψαν ...

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, κατηγορούμενοι ότι λήστεψαν νεαρό άνδρα στα Πετράλωνα, απειλώντας τον με σπασμένο μπουκάλι.Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου 2026, όταν οι τρεις δράστες, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τον νεαρό ενώ κινούνταν πεζός στην περιοχή και, σύμφωνα με την Αστυνομία, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο αφού πρώτα τον απείλησαν με το σπασμένο αντικείμενο.Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν αναζητήσεις. Λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.