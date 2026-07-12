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Αλλοδαπός διακινητής λαθρομεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό στη Θεσσαλονίκη!

Ιουλίου 12, 2026

  Έναν 22χρονο αλλοδαπό που μετέφερε με το όχημα του παράτυπους μετανάστες συνέλαβαν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη οι αστυνομικές αρχέ...

 



Έναν 22χρονο αλλοδαπό που μετέφερε με το όχημα του παράτυπους μετανάστες συνέλαβαν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χτες το πρωί (11/7) πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην περιοχή του Δενδροπόταμου ένα επιβατικό όχημα.

Ο 22χρονος, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού αποβίβασε έξι άτομα στο ύψος της Λαχαναγοράς, προσπάθησε να εμβολίσει το αστυνομικό όχημα και να διαφύγει με ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν το όχημα μεταφοράς, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα πρωτεύουσα όμορης χώρας και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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