Στη Γαλλία δεν προλαβαίνουν να θάβουν τους νεκρούς του καύσωνα: Ασφυκτικά γεμάτοι οι νεκροθάλαμοι

«Πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα είχε επιλυθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου», εξηγεί ο Γκοτιέ Κατόν, ιδιοκτήτης ενός γραφείου τελετών στο Παρίσι. Α...

«Πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα είχε επιλυθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου», εξηγεί ο Γκοτιέ Κατόν, ιδιοκτήτης ενός γραφείου τελετών στο Παρίσι. Αρκετές εβδομάδες μετά τον καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία, βρίσκεται αντιμέτωπος με νεκροτομεία που παραμένουν γεμάτα μέχρι ασφυξίας, ενώ φοβάται «ένα νέο κύμα θανάτων».«Συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα». Ο Γκοτιέ Κατόν, ο οποίος εκπροσωπεί την πέμπτη γενιά της οικογένειας που διευθύνει το ομώνυμο γραφείο τελετών, θυμάται πολύ καλά εκείνη την 25η Ιουνίου. Μια εβδομάδα μετά την έναρξη ενός έντονου καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα, το προσωπικό του έλαβε «πάρα πολλές κλήσεις».Στην Ορλεάνη, όπου «συνήθως χειριζόμαστε οκτώ ή δέκα περιπτώσεις την ημέρα, ο αριθμός ανέβηκε στις 25», θυμάται ο διευθυντής του γραφείου τελετών, του οποίου τα υποκαταστήματα εκτείνονται στο Παρίσι και στις περιφέρειες του Κέντρου και στο Λουάρ. «Αυτό που μας έκανε να ανησυχήσουμε ήταν οι συνθήκες των θανάτων, οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από το συνηθισμένο: από τις 25 εν λόγω περιπτώσεις, τουλάχιστον 15 αφορούσαν θανάτους στο σπίτι».Τρεις εβδομάδες αργότερα, οι επιπτώσεις του καύσωνα εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. «Πιστεύαμε ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου η κατάσταση θα είχε ομαλοποιηθεί», σημειώνει ο Γκοτιέ Κατόν. Αυτή την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, εργάζεται σκληρά για να μειώσει τις καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Παρόλο που οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν ξανά, «ακόμα χρειάζονται 15 ημέρες, σε σύγκριση με τις συνήθεις πέντε ή έξι», παρατηρεί. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να επανέλθουν όλα στο φυσιολογικό.»«Δεν το είχαμε κάνει ποτέ πριν στη ζωή μας»Εκείνη την ημέρα, ο συνάδελφός του που εργάζεται στο Gien (Loiret) τον ενημέρωσε ότι και οι τέσσερις θέσεις στο νεκροτομείο ήταν ακόμα γεμάτες. Σε ολόκληρο το νομό, όπου η εταιρεία διαθέτει 46 θέσεις, εκείνη την ημέρα είχαν απομείνει μόνο δύο διαθέσιμες.«Είναι Παρασκευή και δεν θα υπάρξουν ελεύθερες θέσεις μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», λέει ο Γκοτιέ Κατόν. «Κάποιος που εργάζεται σε οίκο ευγηρίας είπε ότι ανησυχούν πολύ, επειδή οι ηλικιωμένοι υποφέρουν από τη ζέστη εδώ και τρεις εβδομάδες. Είναι πιθανό να ακολουθήσει ένα νέο κύμα θανάτων.»Στο κρεματόριο του Αρκέιγ, στα προάστια του Παρισιού, «πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον δώδεκα ημέρες για μια κηδεία αυτή τη στιγμή», εξηγεί η Πριτίκα Σαμπάθ, η οποία συνεργάζεται με τον Γκοτιέ Κάτον από τον Μάιο. «Λαμβάνουμε πολύ περισσότερες κλήσεις για θανάτους στο σπίτι. Καθώς συγκεντρώνουμε εδώ στο Παρίσι τα αιτήματα από τα περιφερειακά μας υποκαταστήματα, ο φόρτος εργασίας όλων έχει τετραπλασιαστεί».«Είχαμε προγραμματίσει να απομακρύνουμε τις κινητές μονάδες, αλλά τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό», προσθέτει ο Γκοτιέ Κάτον. Αντιμέτωπη με ένα κύμα αιτημάτων, η εταιρεία έφερε επιπλέον οχήματα και ψυκτικές μονάδες για να διατηρήσει τις σορούς σε καλή κατάσταση, φροντίζοντας παράλληλα ώστε οι πενθούντες να μην αντιληφθούν τίποτα. «Δεν είχαμε κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μας», τονίζει ο διευθυντής της εταιρείας. Επίσης, «βομβάρδισε» τους τοπικούς δήμους και τις ενορίες με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας τους να ξεκινήσουν τις κηδειές στις 8.30 π.μ. (αντί για τις συνήθεις 10 π.μ.) και να προσαρμόσουν τις ώρες λειτουργίας των νεκροταφείων. Αυτοί συμφώνησαν να το πράξουν.