Μια βδομάδα νεκρή... Κυψέλη: Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα

Φακέλους εξαφανισμένων γυναικών ανοίγουν οι αρχές για την ταυτοποίηση της γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκατ...





Φακέλους εξαφανισμένων γυναικών ανοίγουν οι αρχές για την ταυτοποίηση της γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.Το πτώμα αγνώστων στοιχείων ανήκει σε μία μικρόσωμη γυναίκα, ύψους περίπου 1,65 μέτρων, που φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρο μπλουζάκι, ενώ δεν έφερε εμφανή τατουάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, τα μαλλιά ήταν πιασμένα σε κότσο. Η σορός ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και τοποθετημένη εντός της βαλίτσας.Πληροφορίες του Star αναφέρουν ότι δεν βρέθηκαν κακώσεις στη σορό της γυναίκας και δεν φαίνεται να προκύπτουν ίχνη πάλης, ενώ όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ως προς την αιτία θανάτου της. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει τη Δευτέρα.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε 5 έως 7 ημέρες πριν από την εύρεση της σορού.Τα στελέχη της ΕΛΑΣ που έχουν αναλάβει την έρευνα, αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπου ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του δράστη που άφησε στο σημείο τη βαλίτσα με τη νεκρή γυναίκα.Το ακατοίκητο αυτό κτίριο, είχε πιάσει φωτιά πριν από μερικά χρόνια και έκτοτε εκεί βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι συνάνθρωποί μας. Ένας εξ’ αυτών κάλεσε σήμερα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε ότι εντόπισε την ύποπτη βαλίτσα στο σημείο, απ’ όπου εξείχε ένα πόδι, κάνοντας λόγο για δυσάρεστη οσμή.Στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση της σορού, οι Αρχές θα εξετάσουν υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περίπτωση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ενημερωθεί και ο σύζυγός της για τις τελευταίες εξελίξεις και αναμένεται να ληφθεί DNA από προσωπικά της αντικείμενα, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ανήκει σε αυτή η σορός.