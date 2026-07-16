Το Ισραήλ θεωρεί ΑΠΕΙΛΗ την παρουσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στις ακτές της Συρίας... Τι λέει ισραηλινή ανάλυση

Η επίσκεψη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία στις 13 Ιουλίου 2026 είχε ως στόχο να εδραιώσει την στρατιωτικ...

Η προηγμένη ναυαρχίδα φρεγάτα της Τουρκίας, TCG Istanbul , με επικεφαλής τον Διοικητή του Τουρκικού Ναυτικού, Ναύαρχο Ercüment Tatlıoğlu, έδεσε επίσημα στο λιμάνι της Λατάκιας στη Συρία.Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη αυτού του είδους από τουρκικές ναυτικές δυνάμεις σε συριακό λιμάνι από το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου πολέμου (και την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στα τέλη του 2024).Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του νέου Διοικητή του Συριακού Ναυτικού, Ταξίαρχου Muhammad Al-Saud, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη συζήτησαν την αποκατάσταση και την εκπαίδευση των συριακών ενόπλων δυνάμεων από την Τουρκία.Η νέα συριακή κυβέρνηση στη Δαμασκό (με επικεφαλής τον Πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα) ακολουθεί μια αποφασιστικά φιλοτουρκική γραμμή και περιορίζει τα βήματα της Ρωσίας. Η Δαμασκός αρνήθηκε πρόσφατα να επιτρέψει την είσοδο ρωσικών πλοίων στο λιμάνι της Ταρτούς, και η τουρκική παρουσία στη Λατάκια σηματοδοτεί μια αλλαγή φρουράς μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων στη χώρα.Η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις πολιτικές αλλαγές για να επεκτείνει τη θαλάσσια επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών δήλωσε μάλιστα ότι η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα (ΑΟΖ) με τη Συρία για την εξασφάλιση της παραγωγής φυσικού αερίου και των εμπορικών συμφερόντων.Ο ελλιμενισμός προηγμένων τουρκικών στρατιωτικών σκαφών στη Λατάκια – μόλις λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές του Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ – δημιουργεί συνεχείς θαλάσσιες τριβές. Το γεγονός έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά από ένα τεταμένο περιστατικό στη Μεσόγειο Θάλασσα, στο οποίο τουρκικά πολεμικά πλοία επιχείρησαν να εμποδίσουν την πορεία πλοήγησης ενός ισραηλινού υποβρυχίου.Όχι προς το παρόν. Επίσημες αναφορές και αναλύσεις πληροφοριών τονίζουν ότι πρόκειται για «επίσκεψη σε λιμάνι» και επίδειξη διπλωματικής-στρατιωτικής ισχύος, και όχι για τη δημιουργία μόνιμων υποδομών.Αντί της δικής της βάσης, η τουρκική στρατηγική «κατάληψης» πραγματοποιείται μέσω δύο έμμεσων καναλιών:Έλεγχος μέσω της ανασυγκρότησης : Η Τουρκία έχει αναλάβει το έργο της ανασυγκρότησης και εκπαίδευσης του Συριακού Ναυτικού, το οποίο θα της δώσει de facto τον έλεγχο των συριακών λιμένων χωρίς να επωμιστεί το κόστος διατήρησης μιας ξένης βάσης.Οικονομικές συμφωνίες : Η Τουρκία στοχεύει στην ανάπτυξη της υποαξιοποιημένης θαλάσσιας υποδομής της Συρίας και στην ενσωμάτωσή της σε διεθνείς εμπορικές οδούς που θα ανταγωνιστούν τις ισραηλινές οδούς.Ναι, η τουρκική επίσκεψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής και επιχειρησιακής απειλής για το Ισραήλ .Το κατεστημένο ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ ορίζει πλέον την Τουρκία, με επικεφαλής τον Ερντογάν, ως «άμεση απειλή» που διαφαίνεται ακριβώς στα βόρεια σύνορα της χώρας.Γεωγραφική αναφοράΗ απειλή χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς:1. Άμεση στρατιωτική τριβή στον θαλάσσιο χώρο (νέο βόρειο μέτωπο)Κλείσιμο του χώρου ελιγμών του Ισραηλινού Ναυτικού : Τα λιμάνια της Λατάκια και της Ταρτούς έχουν στο παρελθόν χρησιμεύσει ως μεγάλη βάση για ισραηλινές επιθέσεις (σύμφωνα με ξένες πηγές) εναντίον ιρανικών αποστολών όπλων.Η μόνιμη ή συχνή παρουσία προηγμένων τουρκικών πολεμικών πλοίων (όπως το TCG Istanbul) σε αυτόν τον χώρο θα περιόριζε δραματικά την επιχειρησιακή ελευθερία δράσης του Ισραηλινού Ναυτικού και θα δυσκόλευε τη συλλογή πληροφοριών.Η επίσκεψη στη Λατάκια έρχεται λίγες μέρες μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό στη Μεσόγειο, κατά το οποίο τέσσερα τουρκικά αντιτορπιλικά πλησίασαν ένα ισραηλινό υποβρύχιο και το ανάγκασαν να αλλάξει πορεία.Η τουρκική παρουσία στη Συρία δίνει στο τουρκικό ναυτικό μια προωθημένη βάση για να πραγματοποιεί παρόμοιες προκλήσεις πολύ κοντά στις ακτές του Ισραήλ.2. Δημιουργία ενός σουνιτικού «δαχτυλιδιού της φωτιάς» και πολιτικοοικονομική απομόνωσηΠλήρωση του κενού Λιβάνου-Συρίας : Με την αποδυνάμωση της ιρανικής και ρωσικής επιρροής στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ, η Τουρκία επιδιώκει να πάρει τη θέση τους.Αντί για μια σιιτική-ιρανική απειλή, το Ισραήλ αντιμετωπίζει τώρα έναν έμπειρο δυτικό στρατό και ένα μέλος του ΝΑΤΟ (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη) που έχει έδρα στα βόρεια σύνορά του.ΝΑΤΟ συμμαχίεςΗ Άγκυρα προσπαθεί να εδραιώσει την πλήρη κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να μπλοκάρει τις ισραηλινές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών (όπως το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας ή οι αγωγοί φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την Κύπρο) και να αναγκάσει το Ισραήλ σε πλήρη εξάρτηση από αυτήν.3. Άμεση χορηγία αντι-ισραηλινών τρομοκρατικών οργανώσεωνΤο κατεστημένο ασφαλείας φοβάται ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Δαμασκού και Άγκυρας θα επιτρέψει στην Τουρκία να παρέχει μια αμυντική ομπρέλα και έναν ασφαλή χώρο δράσης για τους τρομοκράτες της Χαμάς και άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία εντός του συριακού εδάφους, υπό την προστασία του τουρκικού ναυτικού και του στρατού.ΣυμπέρασμαΗ μετατόπιση της Τουρκίας από την εχθρική ρητορική στην ενεργό στρατιωτική και ναυτική δραστηριότητα στα σύνορα του Ισραήλ την καθιστά μία από τις πιο σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια.