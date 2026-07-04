Ηράκλειο: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβραστεί σε παραλία και πέθανε

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος ενός σκύλου στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, αφού έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα...

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος ενός σκύλου στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, αφού έφαγε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία. Το περιστατικό αποτελεί προειδοποίηση για όσους επισκέπτονται τις παραλίες μαζί με τα κατοικίδιά τους.Η ιδιοκτήτρια του σκύλου, που συνέβη το τραγικό περιστατικό στην Κρήτη, έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα social media, θέλοντας να ενημερώσει και να προειδοποιήσει άλλους ιδιοκτήτες ζώων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.Όπως αναφέρει η Μαρία Καλουδιώτη, το τοξικό ψάρι είχε ξεβραστεί στην παραλία από τα κύματα. Η σκυλίτσα της, η «Μορένα», πέρασε από το σημείο, το είδε και το έφαγε. Δυστυχώς, περίπου μισή ώρα αργότερα το άτυχο ζώο κατέρρευσε και πέθανε.Με την ανάρτησή της, η ιδιοκτήτρια θέλησε να επιστήσει την προσοχή σε όσους βγάζουν βόλτα τα κατοικίδιά τους σε παραλίες.Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστός για τις τοξικές ουσίες που περιέχει και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο, γι’ αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν εντοπίζεται στις ελληνικές θάλασσες.