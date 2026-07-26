Την Τρίτη ο Νετανιάχου θα πει στον Τραμπ ότι το Ιράν ετοιμάζει πυρηνική βόμβα

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νέες πληροφορίες των μυστικ...

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τις προσπάθειες ανάκαμψης του στρατιωτικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο την Τρίτη 28/07, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.Επικαλούμενο ισραηλινές πηγές, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επιταχύνει τις προσπάθειες να κατευθύνει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.Το ρεπορτάζ δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις εικαζόμενες προσπάθειες ανάκαμψης ή τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που ο Νετανιάχου σχεδιάζει να μοιραστεί με τον Τραμπ.Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι οι προοπτικές για μια νέα συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «ουσιαστικά ανύπαρκτες», προειδοποιώντας ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών είναι «αναπόφευκτη».Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγούμενες ιδιωτικές ενημερώσεις του Νετανιάχου για τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επηρεασμό προγενέστερων αμερικανικών αποφάσεων για τη διεξαγωγή πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων.Πριν από το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συγκαλέσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ το απόγευμα της Κυριακής 26/07, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω πληροφοριών ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε πρόσφατα οδηγίες σε Αμερικανούς αξιωματούχους να μην πραγματοποιήσουν επιπλέον στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την πρόσφατη σύγκρουση.Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τρίτη 28/07, όπου το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να είναι μεταξύ των κύριων θεμάτων της ατζέντας.Η επικείμενη συνάντηση ακολουθεί εβδομάδες αυξημένης έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, μετά από μια σειρά αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων που στόχευσαν ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.Αν και μια εκεχειρία έχει μειώσει τις άμεσες εχθροπραξίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες και θα μπορούσε να επαναλάβει την πρόοδο στο πυρηνικό της πρόγραμμα.Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, επιμένοντας ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες προορίζονται για ειρηνικούς σκοπούς.