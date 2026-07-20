Τέσσερα ελληνικά τάνκερ δέχθηκαν επίθεση σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ!

Τα τέσσερα περιστατικά μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο υπογραμμίζουν τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει η διεθνής εμπορική ναυτι...



Ανησυχία προκαλεί η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, καθώς μαίνονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν.



Mέσα σε διάστημα δύο ημερών (το Σαββατοκύριακο) συνολικά τέσσερα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν πλήγματα σε δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη.



Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο πρώτα περιστατικά σημειώθηκαν στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.



Στόχος έγιναν το δεξαμενόπλοιο ASIA και το NISSOS IOS, τα οποία φέρονται να υπέστησαν πλήγματα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην περιοχή.



Τα δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που ανήκουν στον Γιώργο Προκοπίου και στην οικογένεια Αλαφούζου, χτυπήθηκαν χθες, Κυριακή, από ουκρανικά drones στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η κοινοπραξία Caspian Pipeline.



Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο τάνκερ που φέρονται να χτυπήθηκαν ενώ φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium (CPC), ήταν τα Asia με σημαία Λιβερίας και Nissos Ios με σημαία Νήσων Μάρσαλ, με το πρώτο να ανήκει στη Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου και το δεύτερο στην Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου.



Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες το τάνκερ του Γιώργου Προκοπίου, με τη φωτιά να αντιμετωπίζεται άμεσα και να σβήνει.



Η CPC καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως την «πράξη άμεσης επιθετικότητας εναντίον μιας πολιτικής εγκατάστασης που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο». Έκανε, επίσης, γνωστό ότι δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί ούτε κάποια διαρροή πετρελαίου, όπως επίσης και ότι τα πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.



«Η Caspian Pipeline Consortium ενώνει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Καζακστάν και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μια επίθεση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε πολιτικά πλοία στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό της CPC συνιστά επίσης επίθεση στα συμφέροντα των κρατών-μελών της κοινοπραξίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Παράλληλα, ακόμη δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων φέρονται να δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και της έντασης που επικρατεί στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.

Αυξημένοι κίνδυνοι



Τα τέσσερα περιστατικά μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο υπογραμμίζουν τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει η διεθνής εμπορική ναυτιλία, αλλά και τη δυσανάλογη έκθεση του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος διατηρεί ισχυρή παρουσία τόσο στη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές της Μαύρης Θάλασσας.

Τα τέσσερα περιστατικά μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο υπογραμμίζουν τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζει η διεθνής εμπορική ναυτιλία