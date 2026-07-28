Μεγάλο Πεύκο: Επιμνημόσυνη δέηση στη Σχολή Πυροβολικού για τον Στ. Καλμπουρτζή που έπεσε μαχόμενος στην Κύπρο!

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγο...





Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού (ΣΠΒ) στη Νέα Πέραμο, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή, ο οποίος την 23 Ιουλίου 1974 έπεσε ηρωικά μαχόμενος ως Διοικητής της 181 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού (181 ΜΠΠ) στην περιοχή βορείως του χωριού Συγχαρί στην Κύπρο.Στην τελετή παρέστησαν, η Βουλευτής Β΄ Πειραιώς κα. Ειρήνη (Νίνα) Κασιμάτη, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Κυπριανός Τσεβάς, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μεγαρέων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ Ταξίαρχος Δημήτριος Ταγκαλάκης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, μέλη της οικογενείας του Αντιστράτηγου Στυλιανού Καλμπουρτζή, καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.