Συνελήφθη ανήλικος στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών – Το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και ε...

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έφτασαν στα ίχνη του έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και τη δημιουργία προφίλ (profiling) του υπόπτου.Η εγκληματική δράση του ανηλίκου, ο οποίος διακινούσε ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πιστοποιήθηκε όταν οι αρχές τον εντόπισαν σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας να κατέχει μια νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμη προς πώληση.Τι βρέθηκε στο σπίτι τουΣτη συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-75- γραμμάρια κοκαΐνης,-882- γραμμάρια κάνναβης,αεροβόλο πιστόλι,μοτοσυκλέτα,-2.174- ευρώ,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καικινητό τηλέφωνο.Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο ανήλικος δεν είχε εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, αν και ήταν υπόχρεος λόγω ηλικίας. Το ίδιο βράδυ συνελήφθη και ο πατέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.Γνωστές στις αρχές ο ανήλικοςΑξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός δεν είναι άγνωστος στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως υποθέσεις πρόκλησης σωματικών βλαβών, φθορών ξένης ιδιοκτησίας, ληστειών, παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αθλητισμού.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.