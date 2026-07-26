Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό οδηγού που τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) αρνήθηκε να σταματήσει σ...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό οδηγού που τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο στο Αντίρριο, εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το όχημά του σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής.Το εγκαταλελειμμένο όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στο εσωτερικό του υπάρχουν παράνομα αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που θα συμβάλουν στην εξέλιξη της έρευνας. Την ίδια ώρα, ο οδηγός παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.Η καταδίωξηΤο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός Ι.Χ. δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή πεζός, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.Λίγα λεπτά αργότερα προσήχθησαν δύο άτομα προκειμένου να εξεταστεί εάν είχαν σχέση με το περιστατικό, ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν συνδέονται με την υπόθεση.Αναφορές για πυροβολισμούςΚάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.