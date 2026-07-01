Η αριστερή τρομοκρατία ξανασκότωσε! Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη...

Η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την πιο σφοδρή από τις επιθέσεις, κατέληξε σ...



Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης σημειώθηκαν τρεις ταυτόχρονες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.



Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια και χτύπησαν σχεδόν ταυτόχρονα.



Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου, όπου από την έκρηξη γκαζακιού εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.



Η ίδια η πολιτεύτρια υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την πιο σφοδρή από τις επιθέσεις, κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.Η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα και είχε διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της το μεσημέρι.Η ανακοίνωση του νοσοκομείουΣήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της.