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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε προκλητική άσκηση νότια της Κύπρου

Ιουλίου 20, 2026

   Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΜΒ) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική άσκηση στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νότια ...

  



Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΜΒ) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική άσκηση στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις.

Η ανάρτηση του Υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Πραγματοποιείται εκπαιδευτική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή των μαχητικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών μας που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις υπό τη διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Είμαστε οι ακλόνητοι φύλακες των ουρανών μας, πάντα και παντού», σύμφωνα με το Bayrak RadyoTelevizyon.

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