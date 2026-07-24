Οι Αμερικάνοι εξαφάνισαν από προσώπου γης το αρχηγείο Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επαναστασης!

Οι αμερικανικές δυνάμεις ισοπέδωσαν το αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην επαρχία Γκ...

Οι αμερικανικές δυνάμεις ισοπέδωσαν το αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην επαρχία Γκιλάν του Ιράν την Παρασκευή, ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλαξαν νέα χτυπήματα σε μια διευρυνόμενη σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε επανειλημμένες επιθέσεις σε όλη την περιοχή.Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο ναυτικό αρχηγείο Hazrat Seyyed al-Shohada που λειτουργεί το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στην παράκτια πόλη Zibakenar την Παρασκευή, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η επαρχιακή κυβέρνηση του Γκιλάν επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ή την έκταση των ζημιών που υπέστησαν η επιδρομή. Εκτίμηση θυμάτωνΔεν έχουν αναφερθεί θύματα σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, πρόσθεσε η επαρχιακή αρχή. Η έκταση των υλικών ζημιών στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού του IRGC παρέμεινε ασαφής αμέσως μετά την επίθεση.Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε μια σειρά από επιθέσεις και αντίποινα σε όλη την περιοχή. Η τελευταία ανταλλαγή αντιπαραθέσεων σηματοδότησε μια ακόμη στροφή στην διευρυνόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πρωτευουσών.